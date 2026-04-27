 Одеський університет увійшов до десятки найцитованіших вишів України

Три університети Миколаївщини потрапили до рейтингу найцитованіших вишів України: що відомо

Студенти-випускники. Ілюстративне фото: МикВісті

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова увійшов до десятки українських закладів вищої освіти з найвищим рівнем цитування наукових публікацій. До рейтингу також потрапили три університети Миколаївщини.

Про це свідчать результати щорічного рейтингу українських університетів за показниками міжнародної наукометричної бази Scopus, який оприлюднив портал «Освіта.ua».

«База даних Scopus постійно індексує понад 30 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань у галузях технічних, медичних і гуманітарних наук. До цієї бази потрапляють статті з наукових журналів і серій, матеріали конференцій, книжкових видань тощо», — йдеться у повідомленні.

В рейтингу також представлені університети Миколаївщини. Зокрема, Чорноморський національний університет імені Петра Могили посів 67 місце, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського — 83 сходинку, а Миколаївський національний аграрний університет — 89 місце.

До першої десятки рейтингу 2026 року потрапили:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Сумський державний університет
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Національний університет «Львівська політехніка»
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Українські університети ранжують за індексом Гірша — показником, який враховує кількість наукових публікацій і частоту їх цитування у світовій науковій спільноті.

Раніше повідомлялось, що попри стрімке зростання вартості вищої освіти в Україні, Миколаївська область залишається серед регіонів із відносно доступними цінами на навчання. Водночас різниця між спеціальностями та університетами тут сягає десятків тисяч гривень.

Останні новини про: Миколаївщина

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴340 млн податку на прибуток
Дохід від ₴10 млн на рік: на Миколаївщині 656 великих бізнесменів
Нічна ДТП на Снігурівщині: один загиблий та троє травмованих

У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу

У Південноукраїнську за рахунок бюджету оздоровлюватимуть військових у санаторіях

6 годин тому

Дохід від ₴10 млн на рік: на Миколаївщині 656 великих бізнесменів

Світлана Іванченко

Головне сьогодні