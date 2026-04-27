У Південноукраїнську за рахунок бюджету оздоровлюватимуть ветеранів та військових у санаторіях

У Південноукраїнську визначили порядок відшкодування путівок ветеранам.

У Південноукраїнську визначили, як будуть використовувати кошти з бюджету для відшкодування вартості санаторного лікування ветеранам та військовослужбовцям. Пільговики за рахунок бюджету отримуватимуть путівки.

Про це йдеться у рішенні виконкому Південноукраїнської міськради, яке ухвалили 22 квітня, пишуть «МикВісті».

Розпорядником коштів, які виділятимуть для оздоровлення військових та ветеранів, визначили управління соцзахисту населення Південноукраїнської міськради.

«Управління забезпечує безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів громадян пільгових категорій з числа зареєстрованих на території Південноукраїнської міської тергромади, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, які фактично проживають/перебувають на території громади згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості», — йдеться у рішенні виконкому.

Мова йде про учасників бойових дій: вони можуть отримати путівки раз на рік строком на 18 днів, — а також людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. Вони мають право отримувати путівки позачергово щороку строком на 18 днів. Обидві категорії пільговиків мають перебувати на обліку в управлінні.

Також у рішенні виконкому зазначається, що супроводжуючі — чоловік, дружина — ветерана війни отримують путівку без лікування у розмірі 50% її граничної вартості.

«За людиною, яка перебуває на обліку, але не отримала путівку в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою на наступний рік за умови поновлення медичної довідки за формою №070/о», — вказали у рішенні виконкому.

Путівки забезпечуватимуть за рахунок бюджету Південноукраїнська. Відшкодовуватимуть вартість безготівково: кошти перераховуватиме управління санаторіям. Для поліпшення умов проживання у санаторії та продовження лікування додаткові оплати не будуть переводити.

Граничну вартість одного дня перебування у санаторії визначили так:

для людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, — не більше 50% від встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність станом на 1 січня поточного року (без урахування ПДВ);

для учасників бойових дій — не більше 50% від встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність станом на 1 січня поточного року (з урахуванням ПДВ).

Проїзд пільговики та ті, хто їх супроводжують, мають сплатити за власний рахунок або використати інші джерела, не заборонені законом.

У Південноукраїнську за рахунок бюджету оздоровлюватимуть ветеранів та військових у санаторіях. Скриншот з рішення виконкому

У додатку «Заходи комплексної соціальної програми підтримки ветеранів війни, військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та членів їх сімей до 2026 року» зазначається, що на 2026 рік на путівки передбачено 200 000 гривень.

На путівки в санаторії військовим та ветеранам передбачено 200 тис. грн.

