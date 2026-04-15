На Миколаївщині у кількох населених пунктах заборонили користуватися водою з колодязів

 Де на Миколаївщині заборонили користуватися водою з колодязів: адреси

На Миколаївщині у кількох селах запровадили тимчасову заборону на використання води з колодязів через невідповідність санітарним нормам.

Про це повідомляє виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради.

Зокрема, воду заборонено використовувати для пиття, приготування їжі та гігієнічних потреб. Заборона діє за такими адресами:

село Іванівка:

  • вул. Шевченка, 6
  • вул. Садова, 19
  • вул. Вишнева, 31
  • вул. Шевченка, 31
  • вул. Затишна, 19

село Панкратове:

  • вул. Вишнева

селище Костянтинівка:

  • вул. Набережна, 76
  • вул. Набережна, 52
  • вул. Коваленка, 24
  • вул. Коваленка, 20
  • вул. Слобідська, 21
  • провулок Мирний, 15

Нагадаємо, після зимових паводків у Південному Бузі змінилася якість води. Вона стала каламутною, тому жителів Південноукраїнська просили не пити воду з-під крану без кип'ятіння.

Постачає питну воду до Південноукраїнська «ВП Південноукраїнська АЕС». Вона ж відповідає за якість води, яку містяни отримують через централізований водогін. Транспортує воду вже КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» Південноукраїнської міськради.

18 березня Південноукраїнська АЕС повідомила виконкому, що стан води у р. Південний Буг різко погіршився. Причиною називають паводок у річці. Тому містян попередили, що краще не споживати воду з-під крану без кип'ятіння.

