На Миколаївщині у кількох населених пунктах заборонили користуватися водою з колодязів
- Анна Гакман
15:44, 15 квітня, 2026
На Миколаївщині у кількох селах запровадили тимчасову заборону на використання води з колодязів через невідповідність санітарним нормам.
Про це повідомляє виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради.
Зокрема, воду заборонено використовувати для пиття, приготування їжі та гігієнічних потреб. Заборона діє за такими адресами:
село Іванівка:
- вул. Шевченка, 6
- вул. Садова, 19
- вул. Вишнева, 31
- вул. Шевченка, 31
- вул. Затишна, 19
село Панкратове:
- вул. Вишнева
селище Костянтинівка:
- вул. Набережна, 76
- вул. Набережна, 52
- вул. Коваленка, 24
- вул. Коваленка, 20
- вул. Слобідська, 21
- провулок Мирний, 15
Нагадаємо, після зимових паводків у Південному Бузі змінилася якість води. Вона стала каламутною, тому жителів Південноукраїнська просили не пити воду з-під крану без кип'ятіння.
Постачає питну воду до Південноукраїнська «ВП Південноукраїнська АЕС». Вона ж відповідає за якість води, яку містяни отримують через централізований водогін. Транспортує воду вже КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» Південноукраїнської міськради.
18 березня Південноукраїнська АЕС повідомила виконкому, що стан води у р. Південний Буг різко погіршився. Причиною називають паводок у річці. Тому містян попередили, що краще не споживати воду з-під крану без кип'ятіння.
