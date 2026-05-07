«Маємо план Б», — Кім про підготовку до можливих атак РФ на об'єкти водопостачання на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині підготували кілька сценаріїв дій на випадок можливих російських атак по об’єктах водопостачання.

Про це сказав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, Відповідаючи на запитання про готовність регіону до можливих ударів по системах водопостачання.

Як відомо, після масованих атак на енергетичну інфраструктуру України Росія готує новий серйозний удар. Цього разу під загрозою можуть опинитися системи водопостачання, повідомляло у статті видання РБК-Україна.

Зона особливого ризику — водозабірні вузли, від яких залежать цілі міста. У разі їх пошкодження можливі локальні водні кризи та обмеження подачі води.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область почала готувати захист об’єктів водопостачання ще кілька місяців тому після відповідних завдань від президента та даних розвідки.

— План Б маємо. Ми навіть план Б і С маємо, але там по статусу на зараз я не хотів би це назагал обговорювати. Скажу, що півроку тому, може п'ять місяців назад, президент України Володимир Зеленський поставив завдання чітко, тобто розвідка ще тоді мала це завдання. І ми його виконуємо чи виконали, щодо захисту об'єктів водопостачання. Це питання всієї країни. Воно взято до виконання і ми це врахували. Статус не можу вам сказати, щоб ворог не дізнався, — сказав Віталій Кім.

Коли запрацюють нові очисні води?

Запустити нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві обіцяли вже з січня 2026 року, але повноцінно їх планували запустити пізніше. Їх побудували за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Новий водогін для Миколаєва запустили у роботу 7 жовтня 2025 року — його під’єднали до мереж водоканалу.

Вже в листопаді голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже за пів місяця — місяць. Саме стільки потрібно, щоб завершити всі роботи на очисних спорудах і отримати офіційні висновки лабораторій.