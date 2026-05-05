 Заборгування за воду та каналізацію у Очакові

  • вівторок

    5 травня, 2026

  • 21.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 травня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 21.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн

В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн .Ілюстративне фото biz.nv.uaВ Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн .Ілюстративне фото biz.nv.ua

Жителі Очакова заборгували за воду та каналізацію понад 3,2 мільйона гривень — це становить 66% усіх боргів за послуги комунального підприємства «Очаків-сервіс».

Про це свідчать дані звіту про роботу підприємства за 2025 рік, оприлюдненого на сайті Очаківської міської ради.

Вказується, що загальна сума дебіторської заборгованості за надані підприємством послуги станом на початок 2026 року складає 4 мільйони 868 тисяч 365 гривень, що майже на 1 мільйон гривень більше, ніж роком раніше.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«У зв’язку з тим, що 66% а саме 3 мільйона 213 тисяч 512 гровень складає частка заборгованості населення, підприємством були вжиті заходи щодо раптових перевірок показників лічильників в багатоквартирних будинках міста, що виявило невідповідності в наданих підприємству показниках та відповідно і сплат», — йдеться у повідмоленні.

Як зазначається у звіті підприємства, зростання боргів відбувається на тлі подорожчання ресурсів і витрат на надання послуг. Зокрема, за рік суттєво зросли ціни на електроенергію (+1,95 гривні за 1 кВт), паливно-мастильні матеріали (+9 гривень за літр), а також у 1,5 раза підвищилася вартість матеріалів і запчастин.

Попри це, підприємству вдалося зменшити втрати у мережах удвічі завдяки ремонту критичних ділянок водогону, а також скоротити собівартість послуги до 76,86 гривні за 1 м³.

У 2025 році в Очакові також підвищили тариф для населення: з травня він становить 50% від економічно обґрунтованого рівня — 45,20 гривень за 1 м³ з ПДВ. Це дозволило збільшити надходження підприємства приблизно на 3,5 мільйона гривень порівняно з попереднім роком.

Попри це, у КП «Очаків-сервіс» зазначають, що основна діяльність підприємства залишається збитковою через зростання витрат і неповне покриття тарифами всіх категорій споживачів.

Раніше повідомлялося, що у 2025–2026 навчальному році в Очаків зафіксували зменшення кількості дітей у закладах освіти. Загалом учнів стало на 105 менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов заявив, що у Миколаєві якість води у кранах покращилась, однак остаточні висновки щодо її якості можна буде зробити приблизно через рік.

Читайте також статтю «МикВісті» «Держава будує нові очисні, а Миколаїв наполягає на їх модернізації за кредит ЄІБ: що від цього отримає місто».

Останні новини про: Водопостачання

Миколаївці заборгували за воду більше ₴200 млн
Новий водогін у Доманівці: до кінця травня збираються оголосити перший тендер
Миколаївці просять відновити асфальт, який вже тричі знімали через аварію водогону
Реклама
Читайте також:
новини
«Я відмовляюсь», — начальниця управління спорту не пояснила суду, як у спортшколи Миколаєва працевлаштували її свекра, свекруху і няню

Аліса Мелік-Адамян
новини
Рекордні зарплати й мільйонні борги: хто на Миколаївщині отримує найбільше і де не платять

Світлана Іванченко
новини
Сєнкевич підтримав нового директора водоканалу на тлі його конфлікту з працівниками

Аліна Квітко
новини
«Політичне питання», — Сєнкевич про можливість виділення з держбюджету грошей для Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві пройшли перші в цьому році змагання серед яхтсменів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Водопостачання

Миколаївці просять відновити асфальт, який вже тричі знімали через аварію водогону
Новий водогін у Доманівці: до кінця травня збираються оголосити перший тендер
Миколаївці заборгували за воду більше ₴200 млн

Сєнкевич підтримав нового директора водоканалу на тлі його конфлікту з працівниками

Директор Миколаївської ТЕЦ заробляє близько ₴157 тисяч на місяць, — декларація

2 години тому

У Херсоні беруть плату за заїзд під антидронові сітки: в ОВА пояснили, за що автовокзал стягує ₴10

Головне сьогодні