В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн .Ілюстративне фото biz.nv.ua

Жителі Очакова заборгували за воду та каналізацію понад 3,2 мільйона гривень — це становить 66% усіх боргів за послуги комунального підприємства «Очаків-сервіс».

Про це свідчать дані звіту про роботу підприємства за 2025 рік, оприлюдненого на сайті Очаківської міської ради.

Вказується, що загальна сума дебіторської заборгованості за надані підприємством послуги станом на початок 2026 року складає 4 мільйони 868 тисяч 365 гривень, що майже на 1 мільйон гривень більше, ніж роком раніше.

«У зв’язку з тим, що 66% а саме 3 мільйона 213 тисяч 512 гровень складає частка заборгованості населення, підприємством були вжиті заходи щодо раптових перевірок показників лічильників в багатоквартирних будинках міста, що виявило невідповідності в наданих підприємству показниках та відповідно і сплат», — йдеться у повідмоленні.

Як зазначається у звіті підприємства, зростання боргів відбувається на тлі подорожчання ресурсів і витрат на надання послуг. Зокрема, за рік суттєво зросли ціни на електроенергію (+1,95 гривні за 1 кВт), паливно-мастильні матеріали (+9 гривень за літр), а також у 1,5 раза підвищилася вартість матеріалів і запчастин.

Попри це, підприємству вдалося зменшити втрати у мережах удвічі завдяки ремонту критичних ділянок водогону, а також скоротити собівартість послуги до 76,86 гривні за 1 м³.

У 2025 році в Очакові також підвищили тариф для населення: з травня він становить 50% від економічно обґрунтованого рівня — 45,20 гривень за 1 м³ з ПДВ. Це дозволило збільшити надходження підприємства приблизно на 3,5 мільйона гривень порівняно з попереднім роком.

Попри це, у КП «Очаків-сервіс» зазначають, що основна діяльність підприємства залишається збитковою через зростання витрат і неповне покриття тарифами всіх категорій споживачів.

