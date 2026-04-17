Миколаївці заборгували за воду більше ₴200 млн

Миколаївці заборгували за воду більше 200 мільйонів. Ілюстративне фото biz.nv.ua

Борги жителів Миколаєва за спожиту воду збільшуються. На 1 квітня заборгованість сягнула 235 мільйонів 561 тисячі гривень.

Про це повідомили на МКП «Миколаїввводоканал».

Комунальники зазначили, що статистика свідчить про збільшення боргів перед підприємством.

Реклама

«Ще на початку року, станом на 1 січня 2026, загальний борг містян становив 235 мільйонів 419 тисяч гривень. Лише за три місяці ситуація погіршилася: на 1 квітня сума сягнула 235 мільйонів 561 тисяч гривень», — повідомив водоканал.

Нагадаємо, миколаївці заборгували за опалення майже 321 мільйон гривень. З цієї суми близько 72,5 мільйона гривень становлять нарахування за березень 2026 року.

Також повідомлялося, що новий менеджмент водоканалу звільнив техдиректора Василя Тельпіса, який пропрацював на підприємстві понад 40 років. Він повідомив, що дійсно написав заяву на звільнення після розмови з новим генеральним директором «Миколаївводоканалу» Геннадієм Ізюмовим.

