 Збільшення боргів мешканців Миколаєва за воду: заборгованість досягла 235 млн грн

Миколаївці заборгували за воду більше ₴200 млн

Борги жителів Миколаєва за спожиту воду збільшуються. На 1 квітня заборгованість сягнула 235 мільйонів 561 тисячі гривень.

Про це повідомили на МКП «Миколаїввводоканал».

Комунальники зазначили, що статистика свідчить про збільшення боргів перед підприємством.

«Ще на початку року, станом на 1 січня 2026, загальний борг містян становив 235 мільйонів 419 тисяч гривень. Лише за три місяці ситуація погіршилася: на 1 квітня сума сягнула 235 мільйонів 561 тисяч гривень», — повідомив водоканал.

Нагадаємо, миколаївці заборгували за опалення майже 321 мільйон гривень. З цієї суми близько 72,5 мільйона гривень становлять нарахування за березень 2026 року.

Також повідомлялося, що новий менеджмент водоканалу звільнив техдиректора Василя Тельпіса, який пропрацював на підприємстві понад 40 років. Він повідомив, що дійсно написав заяву на звільнення після розмови з новим генеральним директором «Миколаївводоканалу» Геннадієм Ізюмовим.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Колектив водоканалу виступив проти нового директора та дій наглядової ради: «Ви дивитесь в очі і брешете».

