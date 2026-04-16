 Миколаївці винні облтеплоенерго майже ₴321 млн

Жителі Миколаєва заборгували за опалення майже ₴321 млн, частину коштів стягнули через суд

Миколаївці заборгували за опалення майже 321 мільйон гривень. Із цієї суми близько 72,5 мільйони гривень становлять нарахування за березень 2026 року.

У «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили, що у березні суди ухвалили 169 рішень про стягнення боргів на суму понад 2,9 мільйони гривень. Загалом із початку 2026 року винесли 351 судове рішення на майже 5,9 мільйони гривень.

Зазначається, що примусово у березні стягнули понад 1,8 мільйони гривень, а з початку року — понад 4,7 мільйони гривень.

В компанії закликають мешканців не доводити справи до суду, а своєчасно оплачувати послуги або оформлювати реструктуризацію боргу.

Раніше повідомлялось, що керуючі компанії, ЖЕКи та ОСББ у Миколаєві недостатньо якісно готуються до опалювального сезону, що впливає на подачу тепла в будинки.

