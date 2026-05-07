У Миколаєві розчищають зливовий колектор на вулиці Індустріальній, який не обслуговували близько 40 років. Його засміченість сягала 90%, а комунальники вже вивезли понад 620 м3 мулу.

Про це розповів директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко під час прямого ефіру, пишуть «МикВісті».

За його словами, йдеться про колектор №13, який проходить через вулицю Індустріальну. Загальна довжина мережі — понад 2,5 км. Наразі комунальники вже прочистили більше ніж 0,5 км.

— Цей колектор збудували близько 40 років тому і з того часу його жодного разу не відкривали та не чистили капітально, як ми робимо це зараз. Роботи передбачають повне відкриття каналу та поступове очищення від мулу й бруду, — розповів Віталій Шевченко.

Він пояснив, що роботи проводять поетапно: спершу знімають плити перекриття, після чого техніка заїжджає всередину колектора та вивозить накопичений мул. У разі потреби ремонтують окремі ділянки споруди, а потім конструкцію знову закривають.

— Ми відкриваємо плити, екскаватор заїжджає й вичищає мул. За потреби ремонтуємо окремі ділянки споруди, після чого закриваємо колектор. Його засміченість становила близько 90%, тому фактично кілька років він не працював, — зазначив він.

За словами директора підприємства, після початку робіт стало помітно, що система поступово відновлює пропускну здатність.

— Цього року ми займаємося зливовими системами, але капітальні чи масштабні поточні ремонти мереж не заплановані. У пріоритеті — підтримання четвертого колектора в районі «Дормашини», який ми постійно прочищаємо, щоб під час сильних злив він міг приймати якомога більший потік води, – додав Віталій Шевченко.

Нагадаємо, що торік комунальники вичистили близько 108 тонн сміття зі зливного колектора на Центральному проспекті в районі «Дормашина». Це місце залишається одним із найпроблемніших у місті — колектор забивається частіше за всі інші.