 Засмічений на 90%: у Миколаєві відновлюють роботу колектора на Індустріальній

Підтримай журналістику МикВісті

Приєднуйся до закритого клубу читачів та отримай подарунок до 17-річчя редакції

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    7 травня, 2026

  • 15.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 15.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві розчищають колектор на Індустріальній — його не обслуговували 40 років

Комунальники очищують колектори та колодязі по проспекту Центральному. Фото: «ЕЛУ Автодоріг»Комунальники очищують колектори та колодязі по проспекту Центральному. Фото: «ЕЛУ Автодоріг»

У Миколаєві розчищають зливовий колектор на вулиці Індустріальній, який не обслуговували близько 40 років. Його засміченість сягала 90%, а комунальники вже вивезли понад 620 м3 мулу.

Про це розповів директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко під час прямого ефіру, пишуть «МикВісті».

За його словами, йдеться про колектор №13, який проходить через вулицю Індустріальну. Загальна довжина мережі — понад 2,5 км. Наразі комунальники вже прочистили більше ніж 0,5 км.

— Цей колектор збудували близько 40 років тому і з того часу його жодного разу не відкривали та не чистили капітально, як ми робимо це зараз. Роботи передбачають повне відкриття каналу та поступове очищення від мулу й бруду, — розповів Віталій Шевченко.

Він пояснив, що роботи проводять поетапно: спершу знімають плити перекриття, після чого техніка заїжджає всередину колектора та вивозить накопичений мул. У разі потреби ремонтують окремі ділянки споруди, а потім конструкцію знову закривають.

— Ми відкриваємо плити, екскаватор заїжджає й вичищає мул. За потреби ремонтуємо окремі ділянки споруди, після чого закриваємо колектор. Його засміченість становила близько 90%, тому фактично кілька років він не працював, — зазначив він.

За словами директора підприємства, після початку робіт стало помітно, що система поступово відновлює пропускну здатність.

— Цього року ми займаємося зливовими системами, але капітальні чи масштабні поточні ремонти мереж не заплановані. У пріоритеті — підтримання четвертого колектора в районі «Дормашини», який ми постійно прочищаємо, щоб під час сильних злив він міг приймати якомога більший потік води, – додав Віталій Шевченко.

Нагадаємо, що торік комунальники вичистили близько 108 тонн сміття зі зливного колектора на Центральному проспекті в районі «Дормашина». Це місце залишається одним із найпроблемніших у місті — колектор забивається частіше за всі інші.

Останні новини про: ЕЛУ автодоріг

Попри відсутність механізованого прибирання «ЕЛУ Автодоріг» три місяці орендували спецтехніку
«ЕЛУ Автодоріг» у Миколаєві виконали понад 8,5 тисяч м² ямкового ремонту
У «ЕЛУ Автодоріг» розповіли, чому дороги в Миколаєві не ремонтують вночі
Реклама
Читайте також:
новини
У драмтеатрі Миколаєва відкрилася фотовиставка херсонської артистки

Аліса Мелік-Адамян
новини
Велосипедом зі Швейцарії до України: чоловік зібрав понад $4,5 тис. на ремонт укриття у школі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини
Декларації керівництва Миколаївської облради: зарплати ₴110-150 тисяч

Аліна Квітко
новини
Директор міського сміттєзвалища в Миколаєві заробляє на місяць майже ₴147 тис., — декларація

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві працівники «Зорі»-«Машпроект» скаржаться на системні затримки зарплати

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ЕЛУ автодоріг

У «ЕЛУ Автодоріг» розповіли, чому дороги в Миколаєві не ремонтують вночі
«ЕЛУ Автодоріг» у Миколаєві виконали понад 8,5 тисяч м² ямкового ремонту
Попри відсутність механізованого прибирання «ЕЛУ Автодоріг» три місяці орендували спецтехніку

У Миколаєві завершують перший етап відбудови ліцею Аркаса

ВІЙНА

Росіяни розкидали з «Молній» агітаційні листівки на Миколаївщині

48 хвилин тому

Росіяни вдарили по локомативу та двох вагонах «Укрзалізниці» на Миколаївщині

Головне сьогодні