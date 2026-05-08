Вітер і дощі з грозами: якою буде погода на Миколаївщині

Центральна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та області попереджають про сильний вітер уже найближчі години. На вихідних погода буде мінливою — від теплої та сухої до дощів із грозами.

У Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології повідомили про погіршення погодних умов у найближчі 1–2 години. В регіоні очікується посилення південного вітру до 15–20 м/с. Пориви збережуться до кінця доби. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

У суботу, 9 травня, очікується переважно спокійна погода — мінлива хмарність без істотних опадів. Вранці та вночі можливий туман. Вітер південний, 6–11 м/с. Температура: вночі +7…+12°C, вдень +19…+24°C. У Миколаєві: вночі +9…+11°C, вдень +21…+23°C.

На 10 травня прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура: вночі +7…+12°C, вдень +16…+21°C.

