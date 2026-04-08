Директор «Миколаївводоканал» заявив, що якість води покращилась, однак точні висновки будуть за рік

Жінка набирає воду з тролейбусу-точки видачі води, травень 2025 року. Фото: МикВісті

Директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов заявив, що у Миколаєві якість води у кранах покращилась, однак остаточні висновки щодо її якості можна буде зробити приблизно через рік.

Про це він розповів під час відкритої апаратної наради 6 квітня, пишуть «МикВісті».

За його словами, наразі частина показників якості води ще не відповідає нормам, зокрема це стосується забарвленості, каламутності та окиснюваності.

— Якість води покращилась. У нас були дещо гірші показники за забарвленістю та каламутністю. Станом на вчора забарвленість становить 21° при нормі 20°, каламутність — 0,8 мг/дм³ при нормі 0,58. Хлориди та загальна жорсткість у нормі. Окиснюваність майже постійно перевищує допустимий рівень, — заявив Геннадій Ізюмов.

Відкрита апаратна нарада Миколаївської міської ради 6 квітня. Фото: МикВісті

Він додав, що найближчим часом ситуація може покращитися, оскільки тривають роботи з очищення системи. За його словами, ще за тиждень-два планують завершити промивання резервуарів, також реагують на звернення громадян і промивають мережі водопостачання. Він вважає, що за цей час показники можуть вийти на нормальний рівень.

— Висновок ми отримаємо протягом року. Зараз його зробити неможливо, адже нове джерело ще не відпрацювало повний рік. Тому повна картина буде зрозуміла, коли настане тепліша погода, додадуться фактори цвітіння тощо. Тоді ми побачимо, як працюватимуть очисні споруди, які надає «Автострада», — зазначив Геннадій Ізюмов.

Коли запрацюють нові очисні води?

Запустити нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві обіцяли вже з січня 2026 року, але повноцінно їх планували запустити пізніше. Їх побудували за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Новий водогін для Миколаєва запустили у роботу 7 жовтня 2025 року — його під’єднали до мереж водоканалу.