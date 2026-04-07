Нові водоочисні для Миколаєва почнуть тестувати після 15 квітня, — Сєнкевич

Будівництво очисних води для Миколаєва, фото «МикВсті»

Почати тестування нових очисних споруд води для Миколаєва обіцяють після 15 квітня 2026 року.

Про це сказав міський голова Олександр Сєнкевич під час відкритої апаратної наради 7 квітня, пишуть «МикВісті».

— Ситуація у нас по водопостачанню і водовідведенню більш-менш стабільно середня. Минулого тижня разом з Віталієм Олександровичем ми були у Міністерстві відновлення на зустрічі щодо здачі в експлуатацію наших очисних споруд, які будуються. Як було анонсовано, вже після 15 квітня почнуть тестувати і запрошувати працівників водоканалу щодо їх тестування на об'єкти, — сказав він.

Нові водоочисні споруди планують передавати на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал», сказав Олександр Сєнкевич. Водночас водозабір та водогін знаходитимуться на балансі Державного водного агентства, уточнив мер.

Коли запрацюють нові очисні води?

Запустити нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві обіцяли вже з січня 2026 року, але повноцінно їх планували запустити пізніше. Їх побудували за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Новий водогін для Миколаєва запустили у роботу 7 жовтня 2025 року — його під’єднали до мереж водоканалу.