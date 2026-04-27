 Булінг в Миколаївській області

На Миколаївщині за три роки зафіксували 21 скаргу на булінг: частина випадків не підтвердилась

Одна із шкіл Миколаєва. Фото: архів МикВісті

У Миколаївській області протягом 2024–2026 років зафіксували 21 скаргу на булінгу в закладах освіти. Водночас частина випадків не підтвердилася під час перевірок.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: «Шкільний булінг на Миколаївщині: чому проблема не зникає та як на неї реагують».

Зокрема, у 2024 році офіційно підтверджений випадок цькування стався у Воєводському ліцеї Благодатненської сільської ради. Також по одному випадку булінгу зафіксували у 2024 та 2025 роках у Південноукраїнському ліцеї №3.

У Вознесенській громаді у 2024 році виявили два випадки булінгу — обидва у Вознесенському ліцеї №8. Ще один випадок зафіксували у 2025 році в Очаківському ліцеї.

Водночас не всі звернення підтверджуються. Наприклад, у Бузькій громаді у 2025 році була скарга від матері учня Вознесенського ліцею, яка звернулася на гарячу лінію. Проте після перевірки інформація не підтвердилася.

«В ході розслідування комісією з розгляду випадків булінгу з’ясовано, що надана інформація була недостовірною, що підтверджено окремими розслідуваннями Служби у справах дітей та територіальним органом Національної поліції», — повідомили «МикВісті» у відділі освіти Бузької сільської ради.

У Миколаєві за період 2024–2026 років зафіксували 14 повідомлень про булінг. Втім, як зазначають в управлінні освіти міста, жоден із цих випадків у результаті перевірок не підтвердився.

Нагадаємо, що у 2025 році медійного розголосу набув випадок цькування в ліцеї Очакова. Там 12-річного хлопця систематично ображали однокласники. Про інцидент поліція дізналася 5 листопада, після чого ювенальні поліцейські встановили, що з вересня семикласник регулярно зазнавав знущань.

За фактом булінгу на матір одного з кривдників склали адміністративний протокол. Також до відповідальності притягнули директора школи, який вчасно не повідомив правоохоронців про випадок цькування. Матеріали справи передали до суду.

