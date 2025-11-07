«Мого сина б’ють і принижують просто в школі»: в Очакові учня булили однокласники, справою зайнялась поліція

На Миколаївщині школяр знущався з однокласника: покарали його батьків і директора школи. Ілюстративне фото: Shutterstock

У Очакові 12-річного хлопця систематично цькували однокласники. Матір одного з кривдників та директора школи притягнули до адміністративної відповідальності

Як повідомили в поліції, інформація про цькування надійшла 5 листопада. Ювенальні поліцейські встановили, що з вересня семикласник неодноразово ставав жертвою знущань із боку однокласників.

За фактом булінгу на матір хлопця, який ображав однокласника, склали адміністративний протокол. Крім того, на директора школи, який не повідомив правоохоронців про випадок цькування, також склали адмінматеріалі. Протоколи передали до суду для розгляду.

Поліцейські також провели роз’яснювальні бесіди з учителями, учнями, батьками.

«Окремо правоохоронці провели збори з батьками класу, наголосивши про необхідність приділяти більш пильну увагу дітям та їхній поведінці. Також підкреслили про передбачену законодавством адміністративну відповідальність, яку нестимуть батьки за дії малолітніх дітей», — йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що інцидент стався в Очаківському ліцеї. Про ситуацію розповіла матері хлопчика у місцевих соцмережах.

«Мого сина, учня 7 класу Очаківського ліцею б'ють, залякують, принижують і відбирають речі. І це все відбувається прямо в школі, під час перерв — у класі», — написала жінка.

Допис матері про цькування сина у школі. Скриншот: Очаківський портал

Пізніше допис видалили. Адміністрація спільноти пояснила це тим, що триває офіційна перевірка, і публікування імен чи назв навчального закладу до завершення розслідування є недопустимим.

«Допис, який нещодавно з’явився у групі, ми видалили, тому що в ньому були імена конкретних людей і школи, а ситуація зараз перебуває на перевірці поліції та адміністрації закладу. Ми не можемо допустити поширення неперевіреної інформації та публічних звинувачень, поки триває розслідування. Тему безпеки дітей та протидії булінгу ніхто не замовчує — просто даємо простір, щоб розбирались ті, хто має повноваження», — йдеться у пояснені.

Роз'яснення адміністрації пабліку, чому видалили пост матері. Скриншот: Очаківський портал

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2024 року в Україні запрацювала платформа для анонімних звернень про булінг. За два місяці роботи надійшло 85 скарг. Три звернення були від родин із Миколаївщини.