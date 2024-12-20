Три родини з Миколаївщини поскаржилися на булінг у школах після запуску спецплатформи

Наприкінці жовтня в Україні запрацювала платформа для анонімних звернень про булінг. За два місяці роботи надійшло 85 скарг. Три звернення були від родин із Миколаївщини.

Згідно з даними Опендатабот, скарги надійшли з 16 регіонів України, найактивніше з Києва та області — 36, Одеської області — 9 та Львівщини — 8. Слід зазначити, що 80% скаржилися батьки, і у 20% — діти.

Інфографіка щодо випадків булінгу. Джерело: Опендатабот

Всього за 10 місяців 2024 року поліція зафіксувала 219 випадків цькування у школах. Половина цьогорічних протоколів стосується підлітків віком 14–16 років — 124 справи. У 80% з них суди вже винесли рішення. Варто зазначити, що таких порушень суттєво побільшало за останні два роки. Так, у 2021 році протоколи на підлітків сягали 45% справ.

Інфографіка щодо випадків булінгу. Джерело: Опендатабот

Згідно даних, суди стали ефективніше розглядати такі справи, цьогоріч винесли 160 рішень. Це 73% від усіх складених у 2024 році протоколів. Для порівняння, у попередні 3 роки, в середньому, рішення були винесені у 60% справ.

Інфографіка щодо випадків булінгу. Джерело: Опендатабот

За даними Українського інституту дослідження екстремізму, булінг стає причиною 40% дитячих самогубств.

Нагадаємо, що за булінг у школах передбачені штрафи від 850 до 3,4 тисяч гривен, але експерти пропонують збільшити цю суму до 10 тисяч гривен. Відповідальність за цькування несуть особи з 16 років, а у випадку молодших порушників — їхні батьки.

Керівники шкіл, які приховують факти булінгу, можуть бути оштрафовані або навіть притягнуті до виправних робіт із відрахуванням частини зарплати. В цьому році склали 12 протоколів на освітян, які замовчували факти цькування.

Нагадаємо, що у Первомайську батьки школярів стурбовані булінгом дітей з родин загиблих Захисників України.