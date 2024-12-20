Три родини з Миколаївщини поскаржилися на булінг у школах після запуску спецплатформи
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- Світлана Іванченко
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12:05, 20 грудня, 2024
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Наприкінці жовтня в Україні запрацювала платформа для анонімних звернень про булінг. За два місяці роботи надійшло 85 скарг. Три звернення були від родин із Миколаївщини.
Згідно з даними Опендатабот, скарги надійшли з 16 регіонів України, найактивніше з Києва та області — 36, Одеської області — 9 та Львівщини — 8. Слід зазначити, що 80% скаржилися батьки, і у 20% — діти.
Всього за 10 місяців 2024 року поліція зафіксувала 219 випадків цькування у школах. Половина цьогорічних протоколів стосується підлітків віком 14–16 років — 124 справи. У 80% з них суди вже винесли рішення. Варто зазначити, що таких порушень суттєво побільшало за останні два роки. Так, у 2021 році протоколи на підлітків сягали 45% справ.
Згідно даних, суди стали ефективніше розглядати такі справи, цьогоріч винесли 160 рішень. Це 73% від усіх складених у 2024 році протоколів. Для порівняння, у попередні 3 роки, в середньому, рішення були винесені у 60% справ.
За даними Українського інституту дослідження екстремізму, булінг стає причиною 40% дитячих самогубств.
Нагадаємо, що за булінг у школах передбачені штрафи від 850 до 3,4 тисяч гривен, але експерти пропонують збільшити цю суму до 10 тисяч гривен. Відповідальність за цькування несуть особи з 16 років, а у випадку молодших порушників — їхні батьки.
Керівники шкіл, які приховують факти булінгу, можуть бути оштрафовані або навіть притягнуті до виправних робіт із відрахуванням частини зарплати. В цьому році склали 12 протоколів на освітян, які замовчували факти цькування.
Нагадаємо, що у Первомайську батьки школярів стурбовані булінгом дітей з родин загиблих Захисників України.
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