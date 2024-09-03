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Булінг серед дітей у Первомайську: у місті планують проводити тренінги для шкільних психологів

У Первомайську батьки школярів стурбовані зростанням булінгу дітей з родин загиблих Захисників України. Фото: Первомайська міська радаУ Первомайську батьки школярів стурбовані зростанням булінгу дітей з родин загиблих Захисників України. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайську батьки школярів стурбовані булінгом дітей з родин загиблих Захисників України.

Ці питання озвучили на зустрічі представників мерії Первомайська із сім’ями загиблих учасників АТО/ООС та полеглих українських військовослужбовців.

Зі слів присутніх, у навчальних закладах міста присутній булінг дітей «за великі виплати на родини та за «безбатьківщину». Цим питанням має зайнятися міське управління освіти.

В свою чергу депутатка міської ради Наталія Самичко зазначила, що наразі подано запит до Міжнародного Медичного Корпусу в Україні стосовно розробки та проведення тренінгу для шкільних психологів, щоб вплинути на цю ситуацію.

«Зокрема, по булінгу в школах дітей з родин загиблих Захисників Україні уже подано запит до Міжнародного Медичного Корпусу про розробку та проведення тренінгу для шкільних психологів, адже починати варто з дорослих, які донесуть потім педагогічним колективам і дітям ввесь біль цих родин і зможуть змінити ставлення оточуючих до таких діток», — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що багато українських школярів потерпають від булінгу. Дослідження показали, що булінгу хоча б раз у житті зазнали 51,3% учнів 5-9 класів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій. Дівчата стикалися з цим явищем частіше (55,9%), ніж хлопці (46,2%).

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