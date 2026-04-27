 Удар по порту в Одесі 27 квітня

Через удар по порту Великої Одеси пошкоджені енергооб’єкт терміналу і судно

У ніч на 27 квітня російські війська завдали ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об’єктах, які забезпечують роботу Українського морського коридору.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

За даними відомства, внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу. Також виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідували відповідні служби.

Крім того, під час руху Українським морським коридором атакували торговельне судно RAMCO під прапором Науру. Судно отримало незначні пошкодження, а загоряння на борту екіпаж ліквідував самостійно. В АМПУ зазначили, що постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 24 квітня торгове судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс зазнало ураження під час руху Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси.

