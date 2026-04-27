Обстріли Херсонщини за добу: пошкоджені будинки, церква і підприємство, є поранені
- Новини Херсона
- Марія Хаміцевич
9:51, 27 квітня, 2026
Російські війська протягом доби били по Херсонській області дронами, артилерією та авіацією. Внаслідок атак поранення отримали троє людей.
Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вранці 27 квітня.
За його даними, удари завдали по житлових кварталах, соціальній інфраструктурі та критичних об’єктах. Пошкоджені церква, підприємство, три багатоповерхівки, три приватні будинки, господарська споруда та автомобілі.
Також у міській військовій адміністрації повідомили, що за добу артилерією та дронами обстріляли Херсон, Антонівку та Комишани.
Нагадаємо, раніше у передмісті Херсона російський дрон влучив у мопед, на якому їхали двоє людей. Вони загинули на місці.
