Обстріли Херсонщини за добу: пошкоджені будинки, церква і підприємство, є поранені

Обстріл Херсонської області 8 квітня. Фото: Нацполіція

Російські війська протягом доби били по Херсонській області дронами, артилерією та авіацією. Внаслідок атак поранення отримали троє людей.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вранці 27 квітня.

За його даними, удари завдали по житлових кварталах, соціальній інфраструктурі та критичних об’єктах. Пошкоджені церква, підприємство, три багатоповерхівки, три приватні будинки, господарська споруда та автомобілі.

Також у міській військовій адміністрації повідомили, що за добу артилерією та дронами обстріляли Херсон, Антонівку та Комишани.

Нагадаємо, раніше у передмісті Херсона російський дрон влучив у мопед, на якому їхали двоє людей. Вони загинули на місці.