 Обстріл Одеси 27 квітня

Росіяни вночі вдарила по Одесі: пошкоджені будинки, готель і авто, є поранені

Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ОВА

Вночі 27 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, готель і транспорт, постраждали 11 людей, серед них — двоє дітей.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

Внаслідок влучання у триповерховий житловий будинок зруйновано квартири, виникла пожежа — постраждали троє людей. Також зафіксовано руйнування готелю та загоряння автомобіля поруч, де травмувалася ще одна людина, зазначили в ОВА.

За іншою адресою сталося займання вантажних автомобілів, а також спалахнули дачні будівлі — там постраждала ще одна людина. Крім того, пошкоджено квартиру на 15-му поверсі 25-поверхового будинку, а в іншому районі — веранду приватного будинку, де поранення дістали двоє дітей.

Також пожежі виникли в недіючому магазині та на одеському фунікулері. Рятувальники ліквідували всі осередки займання.

Психологи ДСНС надали допомогу 11 людям, серед яких одна дитина. До ліквідації наслідків атаки залучили 150 рятувальників та 38 одиниць техніки.

Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, а мешканцям пошкоджених будинків — допомога та консультації щодо компенсацій, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 27 квітня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що російські війська 24 квітня також атакували Одесу ударними безпілотниками, під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура. Тоді загинули двоє людей.

