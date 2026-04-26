У Миколаєві планують збудувати новий ветеранський простір

Вигляд майбутньої будівлі. Фото опубліковані в цифровій системі DREAM

У Миколаїв планують збудувати сучасний ветеранський простір, який має стати майданчиком для підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції захисників і захисниць.

Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Відповідний проєкт нового будівництва передбачає будівництво по вулиці Радісній. Ініціатором та виконавцем виступає Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводу проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації.

Згідно з описом проєкту, ветеранський простір має бути сучасною, доступною та світлою будівлею, де поєднуватимуться функціональність і комфорт. У приміщенні планують облаштувати просторий хол для зустрічей, багатофункціональні зали для навчальних заходів, робочі кабінети для консультацій, а також зони відпочинку.

Фасад будівлі виконуватимуть з використанням натуральних матеріалів, що мають символізувати стійкість і відкритість. Усередині передбачають ергономічні меблі, сучасні технології та комфортне середовище для спілкування і взаємної підтримки.

Метою створення простору є забезпечення комплексного відновлення ветеранів, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство. За попередніми розрахунками, послугами закладу зможуть користуватися до 20 тисяч людей.

Наразі проєкт перебуває на етапі підготовки. Орієнтовна тривалість будівництва становить 18 місяців. Вартість робіт поки що не визначена.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року у Миколаєві відбулося урочисте відкриття ветеранського простору «Veteran Development Centre – Центр Ветеранського Розвитку». У хабі є консультаційна, спортивна та реабілітаційна зала, арт-простір, а також зона коворкінгу та нетворкінгу