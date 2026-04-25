«Пробиваємо шини», — миколаївці поскаржились на пісок і сміття на велодоріжках, які не прибрали після зими

Виглядає узбіччя дороги по вулиці Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка) на 20 квітня. Фото: МикВісті

У Миколаєві після зими на велодоріжках уздовж бордюрів залишилися пісок і сміття. Велосипедисти скаржаться, що через це пробивають шини.

Про це пишуть «МикВісті».

Місцева мешканка Ольга Голубенко у Facebook повідомила, що на велодоріжках залишилися не лише залишки посипальних матеріалів, а й дрібне сміття та сторонні предмети, які ускладнюють пересування.

— Велодоріжка чи узбіччя? Зимовий пісок, сміття та приховані колючі проколювачі. Я не люблю по такому кататися, бо якось вже латала дірки в камерах після посипачок доріг. Якби був вибір, то не їхала б по цим купам, але ж по ПДР я тепер не можу їхати по чистому. 1 квітня не прийняли мій запит прибрати зимовий пісок та сміття. Закинула вдруге. Тепер сміття стало більше, тож фото може спрацювати краще. Ну або літом ще спробую, – написала Ольга Голубенко.

Виглядає узбіччя дороги по вулиці Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка) на 16 квітня. Фото: Ольга Голубенко

Перший заступник міського голови Віталій Луков в коментарі «МикВісті» розповів, що після зими місто поступово переходить до системного прибирання доріг, однак процес відбувається поетапно.

— Зараз у нас 17 вулиць стабільно прибираються механізовано. Але на інших ділянках спочатку потрібно провести ручне прибирання, бо після зими бруд щільно втрамбований і техніка не може ефективно працювати, — пояснив Віталій Луков.

У березні в коментарі «МикВісті» директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко розповідав, що механізоване прибирання вулиць у Миколаєві планували відновити наприкінці місяця, коли погода стане сухішою. За його словами, техніка тоді не могла працювати через вологу на дорогах. Таким чином, прибирання фактично не проводили протягом трьох місяців. Станом на початок квітня відновили механізоване прибирання вулиць, однак поки що не по всьому місту.

Він додав, що нестача працівників також уповільнює темпи робіт, однак процес триває планово і щотижня до переліку об’єктів, які прибираються механізовано, додають нові вулиці.

— Фізично мало самих людей, тому це трошки затягується, але це йде планомірна робота. Це на контролі міського голови. Кожного тижня додаватиметься частина вулиць, які забезпечуватимуться механічним прибиранням цими новими машинами, – сказав Віталій Луков.

Коментуючи скарги велосипедистів на проколоті шини, Віталій Луков зазначив, що причиною може бути не сам пісок, а гострі предмети, які можуть у ньому залишатися.

— Я сам, як велолюбитель скажу, що пісок навряд чи є причиною пробиття колеса. Але зрозуміло, що там може бути якийсь інший гострий предмет у піску, і він може дійсно піднятися й потрапити під колесо, — додав він.

Окремо посадовець прокоментував ситуацію з дорожньою розміткою, яка після зими на багатьох вулицях стерлася. За його словами, міський голова поставив комунальним службам завдання пришвидшити її нанесення.

— Щодо розмітки теж була досить жорстка позиція міського голови на останній апаратній нараді. Він дав доручення комунальному підприємству, яке займається нанесенням: якщо воно не впорається зі швидким нанесенням, тоді будуть прийняті адміністративні рішення. Є об'єктивні причини, пов'язані з тим, що коштів не дуже багато. Але міський голова сказав: «Відпрацюйте ці кошти, зробіть розмітку максимально, бо вона зараз нагально потрібна, а вже далі будемо шукати і додаткове фінансування», — сказав Віталій Луков.

Нагадаємо, що за два місяці 2026 року комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» витратили 260 тисяч гривень на оренду підмітально-прибиральної техніки, хоча механізованого прибирання в місті не проводили через «вологу» на дорогах.

Як відомо, з 1 січня 2026 року механізоване прибирання вулиць Миколаєва передали комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг». Тоді заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, зміни пов’язані з тим, що комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» «добре зарекомендувало себе» в механізованому прибиранні вулиць і доріг.