 Сергій Коренєв стає відповідальним за майно та економіку Миколаєва

Віцемер Коренєв став відповідальним за майно громади та економіку, раніше цим опікувався Луков

Заступник мера Миколаєва Сергій Коренєв отримав нові повноваження. Фото: архів МикВісті

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич перерозподілив обов’язки між своїми заступниками. Зокрема, більше повноважень отримав віцемер Сергій Коренєв.

Відповідне розпорядження № 93р про внесення змін до документа щодо розподілу повноважень міський голова підписав 4 березня, пишуть «МикВісті».

Згідно з оновленим документом, Сергій Коренєв відповідатиме за напрямки економіки, комунального майна та капітального будівництва. Раніше ці питання перебували у сфері відповідальності першого заступника міського голови Віталія Лукова.

Тепер він відповідальний за:

  • Економіку та фінанси: аналіз фінансово-економічного стану міста, розробку програм соціально-економічного розвитку та реалізацію Стратегії розвитку громади;

  • Інвестиції та бізнес: залучення іноземних інвестицій, створення робочих місць та координацію політики щодо підтримки малого й середнього бізнесу;

  • Будівництво: координацію робіт з інвестування капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів комунальної власності;

  • Цивільний захист: функціонування міської системи цивільного захисту та заходи із запобігання надзвичайним ситуаціям.

У підпорядкування заступника мера перейшли одразу чотири стратегічні підрозділи міської ради:

  1. Департамент економічного розвитку;

  2. Управління комунального майна;

  3. Управління капітального будівництва;

  4. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Крім того, за інформацією джерела «МикВісті» у міськраді, за новою структурою Сергію Коренєву планували також передати в підпорядкування департамент енергоефективності. Однак цього не сталося, оскільки директорка департаменту енергоефективності Алла Луцька відмовилась з ним працювати:

— Я з Коренєвим працювати не буду і звільняюсь, якщо ви передаєте мене Коренєву, – процитував джерело МикВісті.

Через це питання вирішили відкласти, і департамент енергоефективності наразі залишається у підпорядкуванні першого заступника міського голови Віталія Лукова.

Реклама

Також Сергій Коренєв отримав право підписувати договори від імені міської ради та виконкому щодо капітального будівництва, реконструкції об’єктів та питань комунальної власності.

Окремим пунктом зазначено, що у разі відсутності міського голови, Сергій Коренєв може виконувати його функції за відповідним розпорядженням.

Варто зазначити, що у 2021 році міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що заступник мера Сергій Коренєв курує сферу капітального будівництва.




Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Депутати «Санації» просять Сєнкевича зустрітись з колективом водоканалу та розібратись із звільненням Тельпіса
Кімнати у Болгарії та акції іноземних компаній: що задекларувала депутатка міськради Миколаєва Горбенко
У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише чотири
Реклама
Читайте також:
новини
У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

Катерина Середа
новини
У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв до середини вересня отримає перший трамвай зі Швеції

Даріна Мельничук
новини
У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Юлія Бойченко
Останні новини про: Миколаївська міська рада

У Миколаєві бракує патронатних сімей: потрібно щонайменше 15, є лише чотири
Кімнати у Болгарії та акції іноземних компаній: що задекларувала депутатка міськради Миколаєва Горбенко
Депутати «Санації» просять Сєнкевича зустрітись з колективом водоканалу та розібратись із звільненням Тельпіса

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

1 година тому

Гранти на відкриття бізнесу та «all inclusive» у центрі підтримки ветеранів: як у Миколаєві допомагають військовим

Головне сьогодні