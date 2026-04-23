На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

У Миколаївській області в селі Галицинівка висаджують дерева у лісі, де під час бойових дій вигоріло понад 160 гектарів.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Зазначається, що висадку лісу здійснює державне підприємство «Ліси України». Сьогодні на ділянці висадили перші саджанці сосни кримської та клена. До створення лісу долучилися бійці 123-ї бригади ТрО, які раніше захищали ці позиції.

— Що стосується сьогоднішньої події, вона символічна. Такі акції проходять по всій країні, ми називаємо їх «Лісами пам’яті». У кожному регіоні є воїни, лісівники і місцеві жителі, які стали на захист країни та ціною свого життя і здоров’я її зберегли, зокрема втримали оборону Миколаєва. У 2022 році саме тут проходила лінія бойового зіткнення. 123-тя бригада ТрО стояла на цих рубежах і утримувала позиції. Ви бачите знищений, спалений ліс. Тому символічно сьогодні, попри все, почати його відновлення. Усі ліси на півдні України, які пошкоджені війною, будуть відновлені, — розповів генеральний директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець.

У 2022 році Галицинівський ліс став лінією зіткнення, де українські військові тримали оборону Миколаєва. Через постійні російські обстріли, які тривали до звільнення Херсона, в лісі вигоріло 169 гектарів хвойного лісу віком від 10 до 50 років.

Протягом трьох років лісники не могли працювати на цій території через щільне замінування. Лише після розмінування у 2024–2025 роках, коли сапери обстежили 657 гектарів і знешкодили вибухонебезпечні предмети, стало можливим розпочати санітарні роботи та висадку нових дерев.

— На сьогодні протягом 2023–2025 років тут проводилося активне розмінування та очищення території від небезпечних предметів. Тепер ми можемо планувати і поступово проводити роботи з відновлення лісу. Висаджуються сіянці сосни, дуба та інших лісоутворюючих порід, — розповіла начальниця відділу відтворення лісів філії «Південний лісовий офіс» державного підприємства «Ліси України» Антоніна Чикачова.

Наразі через замінування неможливо обстежити 29 тисяч гектарів лісів, ще 9 тисяч гектарів на Кінбурнській косі залишаються під окупацією.

Антоніна Чикачова також пояснила, що саджанці мають спеціальну підготовку для кращого приживлення.

— У цих саджанцях є грудочка торфу з мінеральними та поживними речовинами, які допомагають рослині адаптуватися і рости. Також використовуються захисні препарати від хвороб, тому рослини більш стійкі до складних умов. У посушливі періоди вони мають запас вологи та поживних речовин, що підвищує їхню витривалість. Очікуємо, що за 7–10 років саджанці досягнуть висоти близько півтора-двох метрів, — додала вона.

