 Оцінка вплив бізнесу на екологію: на Миколаївщині 29 звітів за рік

Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля

Дуби на території, де планують побудувати АЗС. Фото: МикВістіДуби на території, де планують побудувати АЗС. Фото: МикВісті

У 2025 році компанії подали сотні звітів з оцінки впливу на довкілля, без яких неможливо запускати великі інфраструктурні та промислові проєкти. На півдні країни найбільшу активність показала Одещина, тоді як на Херсонщині через війну кількість таких ініціатив залишається мінімальною.

Про це свідчать дані YouControl, пишуть «МикВісті».

На Миколаївщині подали 29 звітів з оцінки впливу на довкілля, на Одещині — 80, а на Херсонщині лише 3.

Найбільшу кількість звітів подали компанії, зареєстровані у Києві — 279. Високу активність також демонструють Львівська та Дніпропетровська області. У регіональному розрізі значна частина проєктів пов’язана з розвитком агропромислових комплексів, будівництвом вітрових електростанцій, розширенням кар’єрів та транспортної інфраструктури.

Загалом у 2025 році в Україні підприємці подали 951 звіт з оцінки впливу на довкілля. Станом на жовтень позитивний висновок отримала приблизно третина заяв — 341 проєкт.

Середній термін розгляду однієї справи становив 131 добу, тобто близько чотирьох місяців. Мінімальний строк склав 51 день, а максимальний — 257.

Оцінки впливу на довкілля по України. Інфографіка: YouControlОцінки впливу на довкілля по України. Інфографіка: YouControl

Переважну більшість заявників становлять юридичні особи — 95,5% усіх поданих звітів. Фізичні особи-підприємці долучаються до процедури значно рідше. Найбільше процедур ОВД у 2025 році ініціювали у таких галузях:

  • сільське господарство — 177 звітів;
  • видобуток нерудних копалин — 95;
  • газова та нафтова промисловість — 76;
  • транспорт і логістика — 63;
  • електроенергетика — 56;
  • проєкти органів влади та громад — 31.
Найпоширеніші види діяльності у справах оцінки впливу на довкілля по України. Інфографіка: YouControlНайпоширеніші види діяльності у справах оцінки впливу на довкілля по України. Інфографіка: YouControl

Нагадаємо, що висновок з оцінки впливу на довкілля, яким компанія «Світ Здоров’я» отримала погодження будівництва автозаправного комплексу в Миколаєві у зеленій зоні біля житлових будинків навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект», підписав заступник міністра економіки, довкілля ті сільського господарства Віталій Кіндратів який 2016-2017 роках працював на посаді заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Раніше повідомлялось, що у департаментів житлово-комунального господарства Миколаєва знайшли неточності у звіті з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва автозаправного комплексу в Миколаєві в парку біля «Зорі». Там пропонують підприємству відмовитись від будівництва або перенести об’єкт в інше місце.

