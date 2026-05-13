У квітні на Миколаївщині у 26 пацієнтів діагностували ВІЛ-інфекцію

Лікарня у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївській області у квітні виявили 26 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 11 пацієнтів діагностували СНІД, а одна людина — померла.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними фахівців, переважна більшість випадків інфікування, 23 випадки, припадає на статевий шлях передачі. Ще три пацієнти заразились парентеральним шляхом (через кров).

Медики наголошують, що ВІЛ може довго не проявлятися, тому люди часто не знають про свій статус. Саме тому важливими залишаються регулярне тестування, захищені контакти та уникнення ризикованих практик.

Нагадаємо, що у 2025 році в Миколаївській області зареєстрували 444 нові випадки ВІЛ-інфекції. У 105 пацієнтів діагноз СНІД встановили вперше.

