У Баштанському районі проведуть громадські слухання з приводу роботи гранітного кар'єру

Софіївський гранітний кар'єр. Фото зі сторінки підприємства у Фейсбуці

У Баштанському районі у Софіївській громаді оголосили про початок громадського обговорення звіту оцінки впливу на довкілля. Воно стосується діяльності гранітного кар'єру.

Оголошення про обговорення опубліковане на сайті Новобузької громади.

Згідно з опублікованою інформацією, громадське обговорення стартувало 7 квітня: збирають зауваження та пропозиції громадськості. Стосується вони обговорення діяльності підприємства «ГНЕЙС-С», яке зареєстроване у селі Софіївка та працює на орендованій ділянці площею 14,46 га. Фактично це Софіївський гранітний кар'єр: адреси реєстрації обох підприємств збігаються.

Адреса підприємства «Гнейс-С». Скриншот з сайту opendatabot.ua Адреса Софіївського гранкар'єру. Скриншот з сайту

Зазначається, що планована діяльність — реконструкція та розширення технологічної бази підприємства з переробки гірничої маси на щебеневу продукцію та виготовлення асфальтобетонних і бетонних сумішей.

«На території підприємства розташований повний комплекс виробничих і додаткових будівель (адміністративно-побутовий корпус з лабораторією, допоміжні дільниці інженерно-технічного і господарського забезпечення, ремонтна майстерня), споруд та обладнання, АЗС, які будуть забезпечувати повний виробничий цикл виготовлення асфальтобетонних сумішей на асфальтозмішувальних установках, переробку гірничої маси на щебеневу продукцію на дробильно-сортувальному заводі потужністю 280 т/год. Режим роботи — 261 доби на рік по 8 годин», — йдеться в оголошені.

Забезпечує проведення громадського обговорення управління екології Миколаївської ОВА. Пропозиції приймають протягом 25 днів. А самі громадські слухання проведуть 5 травня у режимі відеоконференції.

ТОВ «ГНЕЙС-С» у коментарі «МикВісті» повідомили, що по суті слухання потрібні для впорядкування документів.

— На підприємстві нічого не змінюється, просто приводяться до ладу документи. Все в межах земельної ділянки, що існує, ніякого обладнання не додається, — розповіли на підприємстві.

