 Росіяни FPV-дроном атакували цивільне авто на Миколаївщині 10 травня

    10 травня, 2026

  10 травня , 2026 неділя

FPV-дрон росіян вдарив по машині з цивільними на Миколаївщині: є постраждалі

У Миколаївському районі російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Внаслідок удару поранення отримали двоє людей — 68-річний чоловік та 63-річна жінка.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Постраждалих госпіталізували. Наразі їхній стан оцінюють як задовільний.

Обставини обстрілу та інформація щодо пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, на Миколаївщині 7 травня росіяни розкидали з дронів «Молнія» агітаційні листівки проти української влади. Правоохоронці це відпрацьовують.

