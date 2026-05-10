FPV-дрон росіян вдарив по машині з цивільними на Миколаївщині: є постраждалі
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
12:28, 10 травня, 2026
-
У Миколаївському районі російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Внаслідок удару поранення отримали двоє людей — 68-річний чоловік та 63-річна жінка.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Постраждалих госпіталізували. Наразі їхній стан оцінюють як задовільний.
Обставини обстрілу та інформація щодо пошкоджень уточнюються.
Нагадаємо, на Миколаївщині 7 травня росіяни розкидали з дронів «Молнія» агітаційні листівки проти української влади. Правоохоронці це відпрацьовують.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.