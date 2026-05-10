 У Повітряних силах України розповіли, як минула ніч перемирʼя

Підтримай журналістику МикВісті

Приєднуйся до закритого клубу читачів та отримай подарунок до 17-річчя редакції

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • неділя

    10 травня, 2026

  • 17.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 травня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 17.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Били дронами та артилерією: у Повітряних силах України розповіли, як минула ніч перемирʼя

Наслідки обстрілу по Запорізькій області, 10 травня 2026 року. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу по Запорізькій області, 10 травня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Під час дії перемир'я у ніч на 10 травня Росія запустила 27 безпілотників. Відомо про атаки на Херсонщині, Дніпропетровщині та по Запорізькій області.

Про це повідомили Повітряні сили.

Зокрема вранці 9 травня армія РФ вдарила дроном по автівці в Запорізькій області: загинув водій, поранено двох пасажирів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

На Дніпропетровщині через атаку дронів загинула жінка, ще одна зазнала травм. Пошкоджено багатоповерхівку та ліцей.

Росіяни протягом дня били по Комишанах, Незламному й Томиній Балці на Херсонщині — загинула людина, ще трьох поранено. Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, лікарню та авто.

У Харкові військові РФ дроном вдарили по девʼятиповерхівці.

Також вночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 43 ударними дронами. Девʼять дронів і ракета влучили в шести місцях, у двох місцях впали уламки.

Нагадаємо, під час перемирʼя на Великдень українські військові зафіксували 10 721 порушення з боку російських військ.

Останні новини про: Війна в Україні

Кремль готовий до діалогу з ЄС, але чекає ініціативи від Європи, — Пєсков
«Навіщо витрачати дрони на «велику стіну», — Мадяр про удари по Москві 9 травня
Окупаційна влада Херсонщини ввела обмеження до 9 травня
Реклама
Читайте також:
новини
Збудувати нове укриття у миколаївському ліцеї №61 планують до кінця 2026 року

Юлія Бойченко
новини
Фінансування прибирання доріг у Миколаєві скоротилося у десять разів через війну, — ЕЛУ

Даріна Мельничук
новини
Підземний хід у ліцеї Аркаса планують використовувати як додатковий прохід в укритті

Даріна Мельничук
новини
Нова нерухомість та сотні тисяч доларів готівкою: що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
У ліцеї Аркаса в Миколаєві завершили будівництво укриття, розрахованого для понад 400 учнів

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Окупаційна влада Херсонщини ввела обмеження до 9 травня
«Навіщо витрачати дрони на «велику стіну», — Мадяр про удари по Москві 9 травня
Кремль готовий до діалогу з ЄС, але чекає ініціативи від Європи, — Пєсков

Через пиління шламових полів МГЗ на виїзному засіданні Кабміну обговорили екологічну безпеку Миколаївщини

Юлія Бойченко

У Миколаєві провели виїзне засідання Кабміну: які питання обговорювали

Компанія з Нью-Йоркської біржі розглядає можливість придбання Миколаївського глиноземного заводу