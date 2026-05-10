Били дронами та артилерією: у Повітряних силах України розповіли, як минула ніч перемирʼя
- Новини України
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
9:19, 10 травня, 2026
-
Під час дії перемир'я у ніч на 10 травня Росія запустила 27 безпілотників. Відомо про атаки на Херсонщині, Дніпропетровщині та по Запорізькій області.
Про це повідомили Повітряні сили.
Зокрема вранці 9 травня армія РФ вдарила дроном по автівці в Запорізькій області: загинув водій, поранено двох пасажирів.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
На Дніпропетровщині через атаку дронів загинула жінка, ще одна зазнала травм. Пошкоджено багатоповерхівку та ліцей.
Росіяни протягом дня били по Комишанах, Незламному й Томиній Балці на Херсонщині — загинула людина, ще трьох поранено. Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, лікарню та авто.
У Харкові військові РФ дроном вдарили по девʼятиповерхівці.
Також вночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 43 ударними дронами. Девʼять дронів і ракета влучили в шести місцях, у двох місцях впали уламки.
Нагадаємо, під час перемирʼя на Великдень українські військові зафіксували 10 721 порушення з боку російських військ.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.