Били дронами та артилерією: у Повітряних силах України розповіли, як минула ніч перемирʼя

Наслідки обстрілу по Запорізькій області, 10 травня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Під час дії перемир'я у ніч на 10 травня Росія запустила 27 безпілотників. Відомо про атаки на Херсонщині, Дніпропетровщині та по Запорізькій області.

Про це повідомили Повітряні сили.

Зокрема вранці 9 травня армія РФ вдарила дроном по автівці в Запорізькій області: загинув водій, поранено двох пасажирів.

На Дніпропетровщині через атаку дронів загинула жінка, ще одна зазнала травм. Пошкоджено багатоповерхівку та ліцей.

Росіяни протягом дня били по Комишанах, Незламному й Томиній Балці на Херсонщині — загинула людина, ще трьох поранено. Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, лікарню та авто.

У Харкові військові РФ дроном вдарили по девʼятиповерхівці.

Також вночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 43 ударними дронами. Девʼять дронів і ракета влучили в шести місцях, у двох місцях впали уламки.

Нагадаємо, під час перемирʼя на Великдень українські військові зафіксували 10 721 порушення з боку російських військ.