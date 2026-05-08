 На ТОТ Херсонщини окупаційна влада обмежила заходи до 9 травня

Окупаційна влада Херсонщини ввела обмеження до 9 травня

Володимир Сальдо/ Ілюстративне фото: Reuters

Окупаційна адміністрація тимчасово захопленої частини Херсонської області запровадила обмеження на проведення масових заходів до 9 травня. У прифронтових населених пунктах святкування взагалі заборонили.

Про це заявив окупаційний губернатор Херсонщини Володимир Сальдо.

За його словами, у населених пунктах, розташованих у 30-кілометровій зоні від лінії бойових дій, святкові заходи проводитися не будуть.

«Незважаючи на будь-які обмеження, День Перемоги залишиться головним святом країни. Ми обов’язково покладемо квіти до пам’ятників і меморіалів, привітаємо ветеранів і згадаємо своїх героїв», — написав він.

На інших територіях, які перебувають під тимчасовим контролем російських військ, проведення заходів дозволили, однак із обмеженням часу їх проведення та кількості учасників.

Напередодні, 7 травня, Міноборони РФ заявило про «перемир’я» з 8 до 10 травня. Водночас російська сторона пригрозила ударом по центру Києва у разі його порушення.

Нагадаємо, 5 травня Володимир Зеленський назвав «абсолютним цинізмом» масовану ракетно-дронову атаку Росії по Україні на тлі заяв Кремля про «тишу» напередодні 9 травня.

