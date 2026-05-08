 У Москві заявили про готовність до діалогу з ЄС щодо війни

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    8 травня, 2026

  • 18.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 18.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кремль готовий до діалогу з ЄС, але чекає ініціативи від Європи, — Пєсков

Псков заявив про готовність Москви до діалогу з ЄС щодо війни. Фото: РосЗМІПсков заявив про готовність Москви до діалогу з ЄС щодо війни. Фото: РосЗМІ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова до діалогу з країнами Європейського Союзу, але не планує самостійно ініціювати відновлення контактів.

Про це повідомляють російські медіа.

За словами Дмитра Пєскова, глава РФ Володимир Путін нібито залишається відкритим до обговорення різних питань, зокрема з представниками ЄС.

Реклама

«РФ не буде сама ініціювати контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа», — сказав він.

Водночас у Євросоюзі раніше неодноразово заявляли, що повернення до переговорів із Росією неможливе без припинення агресії проти України.

Напередодні президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до можливих переговорів із Росією щодо завершення війни.

За його словами, серед країн Євросоюзу тривають консультації щодо формату потенційного діалогу та можливого представника для переговорів.

В Офісі президента України також заявляли про необхідність більшої координації між європейськими країнами.

Також нагадаємо, що помічник лідера РФ Юрій Ушаков заявив, що тристоронні переговори за участі США, України та Росії наразі є «недоцільними», доки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу.

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС готується до можливих переговорів із Путіним через відсутність результатів у Трампа, — FT
Обстріляний на Миколаївщині потяг прибув на Харківщину без запізнення
Представники Трампа можуть приїхати до України наприкінці весни або на початку літа, — Зеленський
Реклама
Читайте також:
новини
Підземний хід у ліцеї Аркаса планують використовувати як додатковий прохід в укритті

Даріна Мельничук
новини
Нова нерухомість та сотні тисяч доларів готівкою: що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
У ліцеї Аркаса в Миколаєві завершили будівництво укриття, розрахованого для понад 400 учнів

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрили виставку пам’яті художниці Серафими Сенкевич до її 85-річчя

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві розчищають колектор на Індустріальній — його не обслуговували 40 років

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Представники Трампа можуть приїхати до України наприкінці весни або на початку літа, — Зеленський
Обстріляний на Миколаївщині потяг прибув на Харківщину без запізнення
ЄС готується до можливих переговорів із Путіним через відсутність результатів у Трампа, — FT

Нова нерухомість та сотні тисяч доларів готівкою: що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва

Вітер і дощі з грозами: якою буде погода на Миколаївщині

2 години тому

Компанія з Нью-Йоркської біржі розглядає можливість придбання Миколаївського глиноземного заводу

Головне сьогодні