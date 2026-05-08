Кремль готовий до діалогу з ЄС, але чекає ініціативи від Європи, — Пєсков

Псков заявив про готовність Москви до діалогу з ЄС щодо війни. Фото: РосЗМІ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова до діалогу з країнами Європейського Союзу, але не планує самостійно ініціювати відновлення контактів.

Про це повідомляють російські медіа.

За словами Дмитра Пєскова, глава РФ Володимир Путін нібито залишається відкритим до обговорення різних питань, зокрема з представниками ЄС.

«РФ не буде сама ініціювати контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа», — сказав він.

Водночас у Євросоюзі раніше неодноразово заявляли, що повернення до переговорів із Росією неможливе без припинення агресії проти України.

Напередодні президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до можливих переговорів із Росією щодо завершення війни.

За його словами, серед країн Євросоюзу тривають консультації щодо формату потенційного діалогу та можливого представника для переговорів.

В Офісі президента України також заявляли про необхідність більшої координації між європейськими країнами.

Також нагадаємо, що помічник лідера РФ Юрій Ушаков заявив, що тристоронні переговори за участі США, України та Росії наразі є «недоцільними», доки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу.