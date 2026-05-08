У Кремлі заявили, що переговори можливі лише після виведення ЗСУ з Донбасу

Юрій Ушаков заявив, що переговори можливі лише після виведення ЗСУ з Донбасу. Фото: Associated Press

Помічник лідера РФ Юрій Ушаков заявив, що тристоронні переговори за участі США, України та Росії наразі є «недоцільними», доки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу.

За його словами, Україна має зробити «один серйозний крок», після якого, як він стверджує, можуть припинитися бойові дії та з’являться перспективи для обговорення довгострокового врегулювання, пише російський «Интерфакс».

«Зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, призупиняться військові дії, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання», — сказав він.

Також представник Кремля заявив, що Росія очікує такого рішення «від Києва, зокрема від Зеленського».

Нагадаємо, Дмитро Пєсков заявив, що тристороння група Україна — США — Росія щодо мирних перемовин наразі перебуває «на паузі». Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що переговорну паузу час вже завершувати.

Згодом у Кремлі зазначили, що перерва в переговорах між Україною, США та Росією має тимчасовий характер і завершиться після узгодження графіків усіх сторін.