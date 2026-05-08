 Обстріл Херсонської області 7 травня

На Херсонщині через удари РФ пошкоджені будинки, аптека та стільникові вежі: десятки постраждалих

Наслідки атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська обстріляли 40 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак поранення отримали 22 людини.

Про це вранці 8 травня повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Для атак застосовували артилерію, дрони та авіацію.

Унаслідок обстрілів пошкоджені два багатоповерхові та 13 приватних будинків, стільникові вежі, господарська споруда, аптека, складське приміщення та автомобілі.

Окремо начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що протягом доби російські війська атакували дронами й артилерією Херсон, а також низку населених пунктів громади. За його словами, у Херсонській громаді поранення отримали 16 людей.

Слід зазначити, що протягом квітня цього року в Херсоні через російські атаки були поранені 238 людей, ще 20 мирних жителів загинули.

