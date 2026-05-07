 Миколаївців запрошують обговорити прозорість бюджету та роботу міської влади

У Миколаєві обговорять прозорість бюджету та роботу міської влади: жителів запрошують до участі

Миколаївська міська рада. Ілюстративне фото: МикВістіМиколаївська міська рада. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві відбудеться публічне обговорення результатів громадського оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування та посадовців міста. Захід присвятять ефективності й прозорості бюджетного процесу у 2024–2025 роках та планам на 2026 рік.

Як повідомили організатори, зустріч пройде 13 травня о 13:00 за участі представників міської влади, громадських організацій, експертів і мешканців громади.

Зазначається, що учасники обговорять виклики, з якими стикається міський бюджет, а також можливі шляхи підвищення відкритості, підзвітності та ефективності використання коштів громади. Очікується конструктивний діалог із відповідальними представниками виконавчого комітету міської ради. За підсумками громадського оцінювання виконком має ухвалити рішення із конкретними заходами, визначеними строками та відповідальними особами.

До участі запрошують представників медіа, депутатів міської ради, членів громадських рад, експертів та всіх зацікавлених мешканців Миколаєва. Модераторкою обговорення виступить експертка ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» Тетяна Золотухіна.

Місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам до 10:00 12 травня. Реєстрація за посиланням.

Громадське оцінювання проводиться відповідно до законодавства України та розпорядження міського голови. Розпорядження міського голови: документ на сайті Миколаївської міської ради

Результати громадського оцінювання: сторінка громадського оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування

Громадське оцінювання реалізується як пілотний механізм демократії участі, який планують закріпити в оновленому Статуті Миколаєва. Захід організовує ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту розвитку місцевої демократії.

Нагадаємо, Миколаїв посів одне з останніх місць у рейтингу прозорості місцевих бюджетів за підсумками 2025 року.

