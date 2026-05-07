У Миколаєві планують побудувати муніципальне житло для переселенців та ветеранів

Миколаїв потрапив до топ-5 міст України, де запустять проєкт муніципального орендного житла

Миколаїв увійшов до п’ятірки міст України, які першими впровадять модель муніципального орендного житла. Проєкт уже схвалили у Міністерстві розвитку громад та територій, а наразі його оцінює Міністерство фінансів.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, концепція миколаївців стала однією з найкращих разом із розробками Львова, Житомира, Кременчука та Кропивницького.

У межах ініціативи в місті планують звести два 10-поверхові будинки на 300 квартир. У кожній будівлі обов’язково облаштують укриття. Головна ідея проєкту — зробити оренду доступною, розраховуючи вартість проживання відповідно до доходів мешканців.

Отримані кошти від комерційної складової проєкту спрямовуватимуть на утримання всього житлового комплексу.

Нове житло насамперед розраховане на переселенців, ветеранів війни та фахівців, чиї знання та навички необхідні для відбудови Миколаєва.

Наразі експерти, зокрема міжнародні партнери, перевіряють фінансові деталі, щоб залучення кредитів на будівництво не стало заважким для міського бюджету.

