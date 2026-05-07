Масштабна пожежа на кордоні з РФ: лісівники Чернігівщини рятують населені пункти під прикриттям РЕБ

Пожежа у прикордонні Чернігівщини 2026, скрин з відео

На Чернігівщині спалахнули масштабні лісові пожежі у п’ятикілометровій зоні біля кордону з Росією.

Про це повідомляють Ліси України.

Вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв, що зафіксували камери спостереження. Ситуація складна, оскільки лісівники вже тривалий час не мають доступу до цієї ділянки через постійну небезпеку.

Зараз основні зусилля спрямовані на те, щоб полум’я не перекинулося на безпечні райони та житлові будинки. Лісова охорона створює спеціальні захисні смуги, працюючи на тракторах під прикриттям засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби).

Це необхідний захід, адже російські війська прицільно атакують будь-яку техніку, що з'являється в полі зору.

Попри повну мобілізацію пожежних машин підприємства «Ліси України», повноцінно гасити вогонь заважають ворожі безпілотники, які постійно чергують у повітрі.

Лісівники координують свої дії з військовими та рятувальниками, щоб максимально стримати стихію у прифронтовій смузі.

Варто нагадати, що за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад 60 тисяч гектарів українських лісів вартістю більше 14 мільярдів гривень.