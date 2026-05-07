 Пожежі у Миколаївській області 6 травня

На Миколаївщині горіла суха трава: синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби на Миколаївщині сталися дві пожежі сухої рослинності — у Воскресенській громаді Миколаївського району та Єланецькій громаді Вознесенського району.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Рятувальники та місцева пожежна охорона ліквідували займання. До гасіння залучили 4 вогнеборців, 1 одиницю техніки та відділення місцевої пожежної охорони «Пересадівка».

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 7 травня погодні умови в області сприятимуть високій імовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах.

Фото Гідрометцентру

Нагадаємо, що протягом 5 травня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували дев’ять пожеж.

