На Миколаївщині горіла суха трава: синоптики попереджають про пожежну небезпеку
- Новини Миколаєва
- Марія Хаміцевич
11:36, 07 травня, 2026
Минулої доби на Миколаївщині сталися дві пожежі сухої рослинності — у Воскресенській громаді Миколаївського району та Єланецькій громаді Вознесенського району.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Рятувальники та місцева пожежна охорона ліквідували займання. До гасіння залучили 4 вогнеборців, 1 одиницю техніки та відділення місцевої пожежної охорони «Пересадівка».
За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 7 травня погодні умови в області сприятимуть високій імовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах.
Нагадаємо, що протягом 5 травня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували дев’ять пожеж.
