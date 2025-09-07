Рейтинг прозорості бюджетів: Миколаїв відкритий лише на 34%

Миколаїв серед міст-аутсайдерів прозорості бюджету: загальний індекс 31%. Фото: Фото: Владислав Казьмін

Миколаїв посів одне з останніх місць у рейтингу прозорості місцевих бюджетів за підсумками 2025 року.

Згідно з дослідженням Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!», рівень відкритості бюджетної інформації у місті становить лише 31% при середньому показнику по обласних центрах України — 40%.

Для порівняння, лідером рейтингу стала Вінниця з результатом 70%. Високий рівень прозорості також показали Тернопіль, Івано-Франківськ, Одеса та Житомир (понад 50%). Найгірші результати у Херсона — 19%, а також у Краматорська, Чернігова, Полтави та Харкова.

Експерти відзначають, що прозорість бюджету і залучення громадян до бюджетного процесу напряму залежать від політичної волі місцевої влади.

«В умовах нестабільності та швидких змін саме прозорий бюджетний процес допомагає зберегти довіру до місцевої влади. Проте, як показує дослідження, практики прозорості та залучення жителів громад до формування бюджетної політики залишаються непоширеними та несистемними, хоча залучення жителів та прозорість бюджетного процесу напряму залежать від політичної волі органів місцевого самоврядування. Попри те, що умови воєнного стану обмежують можливості проведення публічних заходів, вони не скасовують потребу у двосторонньому діалозі. Тож тим більше викликає занепокоєння відсутність усіх бюджетних даних та документів, проєктів, рішень та звітів, інформації про результати засідань робочих груп та органів ради, оприлюднення та використання відкритих даних, що є не винятком, а радше нормою для більшості обласних центрів», – йдеться в дослідженні.

Методика оцінювання індексу прозорості враховує три параметри: відкритість інформації, прозорість ухвалення рішень і залучення громадян, а також застосування інноваційних практик, таких як цифрові платформи для обговорень і публічних даних.

За рівнями індекс класифікують так: непрозорий (0–16%), задовільний (17–48%), високий (49–70%) та інновативний (71–100%).

Інфографіка прозорості місцевих бюджетів в Україні. Фото: Громадське партнерство за прозорі місцеві бюджети

Експерти підкреслюють, що навіть в умовах воєнного стану обов’язковим залишаються публікація даних, обговорення бюджетних проєктів та двосторонній діалог з громадою.

Нагадаємо, що в травні 2025 року Transparency International Ukraine представила результати дослідження прозорості українських міст. Миколаїв отримав 68 балів, що забезпечило йому 7-ме місце у загальному рейтингу. Він став одним із міст, які офіційно визнані «частково прозорими».