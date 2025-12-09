Одеса увійшла до трійки відкритих міст України, — дослідження

Одеса набрала 64 зі 100 можливих балів та увійшла до трійки найвідкритіших міст України за результатами нового Європейського індексу.

Як зазначається у дослідженні Transparency International Ukraine, це — другий показник серед 11 українських міст, які взяли участь у пілотній програми «Прозорі міста».

Інфографіка: Transparency International Ukraine

Методологія Євроіндексу передбачає регулярний моніторинг прозорості міських рад за тематичними блоками: від відкритості засідань до публікації стратегічних документів, роботи з гуманітарною допомогою та доступності інформації для чутливих груп. Дані для цього дослідження збирали у вересні 2025 року.

У середньому українські міста набрали 53,5%. Найкращий результат продемонстрував Дніпро — 66 балів, Одеса з 64 балами посіла друге місце. Найнижчі показники мають Полтава (38 балів) та Харків (44). Київ посів середню позицію з 53 балами.

Одеса виконала 27 із 40 індикаторів — це більше, ніж торік, коли місто отримало 58,3%. Аналітики відзначають прогрес міста у відкритості роботи міської ради, публікації документів та інформуванні громадськості.

Інфографіка: Transparency International Ukraine

Попри високий результат, Одеса, як і інші міста, має низку системних проблем. Зокрема, відсутність окремого структурованого розділу про гуманітарну допомогу, фрагментованість офіційного сайту, складність пошуку важливої інформації для переселенців та військових, а також неповнота публікацій щодо компенсацій за знищене майно.

Усі міста публікують рішення міської ради та забезпечують трансляції сесій, однак із засіданнями виконкому не всі. Так, Київ, Львів, Харків і Чернігів не транслювали їх повністю. У сфері регуляторної політики більшість міст демонструють позитивні результати, проте в жодному місті немає повної, структурованої та регулярної звітності щодо надання компенсацій за зруйноване житло. Інформація щодо гуманітарної допомоги також виявилася фрагментованою у всіх 11 містах.

Аналітики наголошують, що міським радам необхідно оптимізувати структуру офіційних сайтів, забезпечити логічне групування документів та створення окремих розділів за ключовими темами. Окремо фахівці рекомендують міським радам налагодити повний цикл публічності засідань: від анонсів до протоколів. А також забезпечити ефективний пошук по всіх розділах сайтів.

Інфографіка: Transparency International Ukraine

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що журналістам відкриють доступ до будівлі міської ради. Вхід буде можливий за наявності персональної картки.