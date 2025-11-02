Третина рад Миколаївського району порушують правила оприлюднення бюджетів, — розслідування

Попри законодавчі вимоги, частина громад Миколаївського району досі приховує або неналежно оприлюднює бюджетні рішення.

За результатами дослідження Центру публічних розслідувань, лише 12 із 19 рад виконують норми повністю, тоді як решта або публікують документи у невідповідних форматах, або ускладнюють до них доступ.

Аналітики перевірили офіційні сайти громад, оцінюючи, чи розміщені бюджетні рішення, наскільки зручний пошук і чи відповідають формати вимогам відкритих даних.

Закон зобов’язує місцеві ради оприлюднювати документи у машиночитному форматі, щоб громадяни могли вільно аналізувати використання бюджетних коштів. Під час воєнного стану ці вимоги поширюються також на накази начальників військових адміністрацій, що мають силу рішень рад.

Відкритись бюджетів громад Миколаївського району. Інфографіка: Центр публічних розслідувань

Хто працює прозоро

Найкраще із завданням впоралися Веснянська, Воскресенська, Коблівська, Радсадівська, Сухоєланецька, Костянтинівська, Новоодеська, Очаківська, Первомайська, Степівська та Чорноморська громади.

На їхніх сайтах бюджетні документи публікуються повно, з додатками, у правильних форматах та зі зручними системами пошуку.

Схожий рівень відкритості показує й Нечаянська громада, хоча пошук потрібних матеріалів на її сайті вимагає більше часу.

«На сайті Нечаянської сільської ради пошук нагадує невеликий квест. Спочатку у меню «Архів документів» бачимо лише матеріали до серпня 2024 року. Якщо ж у цьому меню обрати підпункт «Засідання сесій сільської ради», відкривається сторінка з позначками «1. проєкти рішень». Усередині розміщені як проєкти, так і прийняті рішення, а також результати поіменного голосування. Саме тут знайдено потрібний документ із додатками, оприлюднений у форматах, визначених чинним законодавством», — йдеться у повідомленні.

Де виникають проблеми

Водночас у громадах: Куцурубська, Ольшанська, Галицинівська, Березанська, Шевченківська та Мішково-Погорілівська, аналітики виявили порушення.

Найчастіше рішення публікуються у форматі PDF, що не відповідає стандартам відкритих даних і унеможливлює повноцінний аналіз бюджетів.

На сайті Миколаївської міської ради система пошуку працює добре, однак формати публікації додатків також не повністю відповідають вимогам законодавства.

«На сайті Миколаївської міської ради у меню «Документи» — «Рішення міськради» діє зручна система пошуку. Потрібний документ відкривається швидко. Текст оприлюднений у форматі HTML, але й додатки — також у ньому, хоча для структурованих таблиць закон передбачає інші формати», — зазначили аналітики.

Моніторинг показав, що попри загальну тенденцію до цифрової відкритості, третина рад району все ще зберігає «тіньовий» стиль управління.

«Отже, в межах одного району бачимо різний рівень цифрової культури: одні громади забезпечують прозорість, інші — продовжують ховати бюджети у форматах, які не дозволяють громадянам ефективно працювати з даними», — впевнені у Центрі.

Раніше повідомлялось, що Бузька та Мостівська громади Вознесенського району, що на Миколаївщині мають найнижчі показники відкритості бюджетів.