У Бузькій та Мостівській громадах приховують бюджетні рішення, — розслідування

Бузька та Мостівська громади Вознесенського району, що на Миколаївщині мають найнижчі показники відкритості бюджетів.

Про це свідчать результати аналітики Центру публічних розслідувань.

Фахівці проаналізували 13 громад району, щоб з’ясувати, наскільки легко мешканці можуть знайти рішення про місцеві бюджети та чи дотримуються ради вимог законодавства щодо форматів оприлюднення документів.

Відкритись бюджету громад Вознесенського району. Інфографіка: Центр публічних розслідувань

Як має бути

Закон вимагає, щоб місцеві ради публікували рішення у відкритому, машиночитному форматі. Під час воєнного стану (згідно з п. 5 ч. 2 ст. 15 Закону «Про правовий режим воєнного стану») місцеві бюджети можуть затверджувати начальники військових адміністрацій — їхні накази мають юридичну силу рішень рад і також підлягають оприлюдненню.

Прозорі та зручні

Найкраще із завданням впоралися Олександрівська, Веселинівська, Прибужанівська, Прибузька, Єланецька, Південноукраїнська та Вознесенська громади.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

На їхніх сайтах передбачено зручний пошук документів, доступ до додатків у належних форматах і чітку структуру розділів.

Зокрема, сайт Олександрівської ради має окреме меню «Документи» з простим фільтром пошуку, а Південноукраїнська міська рада забезпечила сучасну систему пошуку у розділі «Нормативні акти».

«Окремої уваги заслуговує Південноукраїнська міська рада, яка має сучасну систему пошуку в розділі «Нормативні акти». Необхідні документи можна знайти за кілька секунд, а додатки — у передбачених законом форматах, хоч і злегка ускладнених архівацією у RAR», — зазначають у Центрі.

Частково відкриті

Доманівська, Дорошівська, Новомар’ївська та Братська громади публікують бюджетні рішення, але часто у форматі PDF, що ускладнює автоматизовану обробку даних.

Документи можна знайти, проте не всі вони відповідають технічним нормам відкритості.

«В меню «Офіційно» на сайті Новомар’ївській сільраді заходимо розділ «Рішення сільської ради». Далі необхідно вибрати рік перейти за посиланням на необхідну сесію й бачити PDF файл на 197 сторінок. Добре, що на початку цього файлу оприлюднено порядок денний — можна подивитися, які рішення розглядалися. Текстова частина рішення знаходиться з 40 по 44 сторінку документа. Як не дивно, знаходяться і додатки до рішення, які закінчують файл. Тобто, рішення і додатки до рішення знайдено, але у форматі, який не передбачено чинним законодавством», — зазначають аналітики.

Закриті та заплутані

Найгірша ситуація у Бузькій та Мостівській громадах. Так, на сайті Бузької ради відсутні додатки до рішень, а в Мостівській — документи зберігаються у вигляді великих PDF-файлів без зручної навігації. Система нумерації сесій лише ускладнює пошук.

«На сайті Бузької сільської ради через меню «Сесія сільської ради» переходимо до розділу «Рішення сільської ради» й обираємо «8 скликання». Бачимо перелік сесій, добре, що є дати проведення. За посиланням переходимо у необхідну нам сесію і бачимо перед собою перелік посилань на рішення цієї сесії. Однак за посиланням бачимо лише текст рішення у форматі, встановленим чинним законодавством. При цьому додатків до рішення знайти не вдалося», — йдеться у повідомленні.

За підсумками моніторингу:

7 громад дотримуються вимог законодавства повністю;

4 громади — частково (порушення у форматах документів);

2 громади — публікують лише текст без додатків.

Фахівці дійшли висновку, що навіть у межах одного району рівень прозорості суттєво різниться: одні громади створюють зручні та відкриті ресурси, інші — перетворюють пошук бюджетних рішень на справжній квест.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Рейтинг прозорості бюджетів: Миколаїв відкритий лише на 34%».