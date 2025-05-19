Рейтинг прозорості міст: Миколаїв на 7 місці як «частково прозорий»

Миколаїв посів 7-ме місце у Рейтингу прозорості міст, фото МикВісті

Transparency International Ukraine представила результати дослідження прозорості українських міст. Миколаїв отримав 68 балів, що забезпечило йому 7-ме місце у загальному рейтингу. Він став одним із міст, які офіційно визнані «частково прозорими».

Про це свідчать дані Рейтингу прозорості міст.

Аналітики оцінили 100 муніципалітетів з 21 області України за 70 критеріями. Лідер Рейтингу — Чернівці. Місто отримало 84,5 бала зі 100 можливих завдяки суттєвому прогресу — 27,1 відсоткових пунктів за рік. На другому місці — Вінниця з 81 балом, а на третьому Луцьк (76 балів).

Рейтинг прозорості Transparency International Ukraine

Загалом середній рівень прозорості серед великих міст — 59,1%, середніх — 41,7%, а малих — 33,2%.

У десятку найкращих увійшли сім обласних центрів та три інших міста. Крім п’яти прозорих, це частково прозорі Біла Церква (69), Миколаїв (68), Кропивницький (67,5), Дрогобич (66) та Хмельницький (64,5).

Аналітики оцінили прозорість міст. Інфографіка Transparency International Ukraine

Також оцінювали прозорість прифронтових міст. Серед них Миколаїв і Запоріжжя отримали статус «частково прозорих», тоді як решта прифронтових міст (Глухів, Златопіль, Лозова, Марганець, Охтирка, Суми, Харків, Шостка) залишилися «непрозорими».

«Суттєвий прогрес здійснив Миколаїв, який з 68 балами посів 7-ме місце у Рейтингу», — йдеться у повідомленні.

Довідка: Рейтинг прозорості охопив 100 міст, які репрезентують 21 область України. Через збройну агресію Росії з переліку міст для рейтингування були вилучені ті, що розташовані на окупованих територіях і територіях активних бойових дій, а також міські громади, в яких врядування здійснюють військові адміністрації з розширеними повноваженнями. Водночас аналітики оцінювали Київ, Вараш, Нетішин, Суми та Чернігів, бо, попри утворення там військових адміністрацій населених пунктів, міські ради продовжують виконувати свої функції. Також перевіряли 10 міст, які визнані територіями можливих бойових дій: Глухів, Запоріжжя, Златопіль, Лозова, Марганець,

Миколаїв, Охтирка, Суми, Харків і Шостка.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська міська рада уже майже пів року, а саме з листопада 2024 року, в порушення регламенту не публікує на сайті протоколи пленарних засідань ради.

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Сєнкевич: Миколаїв хоче стати прикладом прозорості міської влади

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич наприкінці 2023 року заявив, що вважає Миколаїв «зразковим прикладом прозорості». Тоді в інтерв‘ю виданню LIGA.net мер Миколаєва, відповідаючи на питання «Ви вважаєте Миколаїв найвідкритішим містом?» відповів ствердно.

— Нас перевіряла поліція, нас перевіряли всі — і всі були дуже задоволені і здивовані, що в нас такий рівень підготовки, — сказав тоді Олександр Сєнкевич.

Тоді він заявив, що вважає, що інші міста України мають брати приклад з Миколаєва.

У вересні 2023 року консалтингова компанія Deloitte провела перевірку належного управління та доброчесності на КП «Миколаївводоканал». Тоді міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у майбутньому таку перевірку пройдуть і інші комунальні підприємства та установи.

— Ми хочемо, щоб наш антикорупційний департамент працював більш ефективно. У нас є підприємства, які використовують бюджетні кошти, вони також повинні пройти ці процедури, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва вважає основною умовою підтримки від міжнародних партнерів — прозору роботу всіх підрозділів у структурі управління мерії міста.

— Миколаїв хоче стати прикладом для інших міст в напрямку прозорості процесів та використання бюджетних коштів, — сказав він.

У червні минулого року Міжнародний республіканський інститут (IRI) представив результати Дев’ятого муніципального опитування, у якому дослідили соціально-політичну ситуацію в регіонах, зокрема, настрої населення та рівень задоволеності якістю послуг, які надає місцева влада. Результати дослідження показали, що, зокрема, діяльність Миколаївської міської ради схвалюють 35% містян, а мера міста підтримують 36% жителів Миколаєва. Коментуючи результати опитування, який показав, що майже половина жителів міста вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що саме медіа відповідальні за формування негативних «настроїв» серед населення.