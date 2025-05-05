Міськрада Миколаєва вже пів року не публікує протоколи сесій

Миколаївська міська рада порушує власний регламент, не публікуючи протоколи, фото МикВісті

Миколаївська міська рада уже майже пів року, а саме з листопада 2024 року, в порушення регламенту не публікує на сайті протоколи пленарних засідань ради.

Останнім на офіційному сайті Миколаївської міської ради опублікували протокол сесії від 28 листопада 2024 року, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що стаття 2 Регламенту Миколаївської міської ради визначає основні принципи діяльності, одним з яких є гласність. Гласність засідань Ради забезпечується прямою трансляцією її засідань по телебаченню або в мережі Інтернет, розміщенням протоколів засідань Ради, поіменних голосувань, її проєктів рішень та рішень на офіційному вебсайті Ради, а також іншими способами, встановленими чинним законодавством та/або окремими рішеннями Ради, йдеться у регламенті.

У статі 30 Регламенту йдеться про те, що результати голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

До протоколу також заноситься інформація про конфлікт інтересів, про який на сесії мають за необхідності повідомляти депутати, які мають бути доступні громаді. Відсутність опублікованого протоколу може ускладнити реалізацію права на оскарження рішення.

Мерія Миколаєва уже пів року не публікує протоколи сесій, скриншот з сайту міськради

А Стаття 39 визначає, що на кожному засіданні сесії ведеться протокол сесії ради.

Відповідно до регламенту, протокол пленарного засідання ради оформляється у 30-денний термін (після розшифрування стенограми) і підписується головуючим. Протокол мають публікувати на офіційному сайті міської ради протягом 5 робочих днів після його оформлення. За це відповідає Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.

Раніше повідомлялось, що поліція закрила справу щодо недопуску журналістів до Миколаївської міськради.

Сєнкевич: Миколаїв хоче стати прикладом прозорості міської влади

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Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич наприкінці 2023 року заявив, що вважає Миколаїв «зразковим прикладом прозорості». Тоді в інтерв‘ю виданню LIGA.net мер Миколаєва, відповідаючи на питання «Ви вважаєте Миколаїв найвідкритішим містом?» відповів ствердно.

— Нас перевіряла поліція, нас перевіряли всі — і всі були дуже задоволені і здивовані, що в нас такий рівень підготовки, — сказав тоді Олександр Сєнкевич.

Тоді він заявив, що вважає, що інші міста України мають брати приклад з Миколаєва.

У вересні 2023 року консалтингова компанія Deloitte провела перевірку належного управління та доброчесності на КП «Миколаївводоканал». Тоді міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у майбутньому таку перевірку пройдуть і інші комунальні підприємства та установи.

— Ми хочемо, щоб наш антикорупційний департамент працював більш ефективно. У нас є підприємства, які використовують бюджетні кошти, вони також повинні пройти ці процедури, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва вважає основною умовою підтримки від міжнародних партнерів — прозору роботу всіх підрозділів у структурі управління мерії міста.

— Миколаїв хоче стати прикладом для інших міст в напрямку прозорості процесів та використання бюджетних коштів, — сказав він.

У червні минулого року Міжнародний республіканський інститут (IRI) представив результати Дев’ятого муніципального опитування, у якому дослідили соціально-політичну ситуацію в регіонах, зокрема, настрої населення та рівень задоволеності якістю послуг, які надає місцева влада. Результати дослідження показали, що, зокрема, діяльність Миколаївської міської ради схвалюють 35% містян, а мера міста підтримують 36% жителів Миколаєва. Коментуючи результати опитування, який показав, що майже половина жителів міста вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що саме медіа відповідальні за формування негативних «настроїв» серед населення.