За час «великоднього перемир’я» Росія понад 10 тисяч разів порушила режим припинення вогню

Ілюстративне фото. Українські військові Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

З початку оголошення режиму припинення вогню українські військові зафіксували 10 721 порушення з боку російських військ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби 12 квітня на фронті зафіксували 107 бойових зіткнень, більшість із яких відбулися на Покровському напрямку.

Попри оголошене «перемир’я», лише за минулу добу російські війська застосували 7702 дрони-камікадзе та здійснили 1202 обстріли населених пунктів і позицій українських військових, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

Загалом за час так званого «великоднього перемир’я» зафіксовано 10 721 порушення. Водночас ракетних ударів, атак керованими авіабомбами та дронами типу «шахед» у цей період не було.

Водночас російські війська 1567 разів обстрілювали позиції українських сил, провели 119 штурмових дій та здійснили 9035 ударів дронами-камікадзе. Зокрема, зафіксовано застосування безпілотників типів «Італмас», «Ланцет» і «Молнія» — 2205 випадків, а також 6830 ударів FPV-дронами.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Володимир Путін оголосив «великоднє перемир’я», яке має діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Водночас наприкінці березня український президент уже повідомляв про готовність до припинення вогню на святковий період. Тоді в Росії заявили, що «не побачили чіткої ініціативи» в його словах.

Варто зазначити, що торік напередодні Великодня Путін також оголошував про «зупинку бойових дій». Однак уже 20 квітня Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень такого «перемир’я» з боку російських військ.