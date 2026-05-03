 ДПСУ зафіксувала повітряну кулю-ретранслятор із Білорусі

В Україну з Білорусі залетіла повітряна куля для посилення сигналу БпЛА, — ДПСУ

ДПСУ зафіксувала повітряну кулю-ретранслятор із Білорусі. Фото: ДПС

На територію України з боку Білорусі залетіла повітряна куля, яку ідентифікували як ретранслятор сигналу для російських безпілотників.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, такі дії можуть свідчити про спроби Росії разом із Білоруссю впливати на ситуацію поблизу українського кордону. У ДПСУ не виключають можливих провокацій на цьому напрямку.

Андрій Демченко пояснив, що виявлена повітряна ціль була запущена з території Білорусі для підтримки російських атак.

«Фактично, це ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти України під час обстрілів», — повідомив Андрій Демченко.

Нагадаємо, що у Білорусі оголосили призов офіцерів запасу на військову службу. Відповідний указ підписав Олександр Лукашенко. У владі Білорусі заявляють, що такі заходи проводяться щороку в межах планової роботи з формування армії.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може знову намагатися втягнути Білорусь у війну проти України. За його словами, українська розвідка фіксує будівництво доріг у прикордонних районах.

