Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу, Зеленський попереджає про ризик втягнення Білорусі у війну

У Білорусі оголосили призов офіцерів запасу на військову службу. Відповідний указ підписав Олександр Лукашенко.

Про це повідомила його пресслужба.

Згідно з документом, у 2026 році до збройних сил та органів прикордонної служби планують призвати чоловіків віком до 27 років із числа офіцерів запасу, які раніше не проходили строкову службу, службу в резерві та не мають права на відстрочку.

У владі Білорусі заявляють, що такі заходи проводяться щороку в межах планової роботи з формування армії.

«Реалізація указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу і забезпечити підготовку мобілізаційного резерву», — йдеться у повідомленні.

Раніше, 1 квітня, під час наради з участю понад 300 військовослужбовців Лукашенко заявив, що країна готується до війни, водночас наголосивши, що Білорусь «категорично проти війни» і добре розуміє її наслідки.

— Мирного часу бути не може. Ми готуємося до війни. У цій аудиторії, і не тільки в цій, люди повинні розуміти, що ми категорично проти війни. Особливо наші офіцери, наші солдати, збройні сили. Бо ми знаємо, що таке війна, — сказав Олександр Лукашенко.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може знову намагатися втягнути Білорусь у війну проти України. За його словами, українська розвідка фіксує будівництво доріг у прикордонних районах.

— За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок, — переконаний Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Україна порушить питання міжнародної реакції на російські обстріли. Обговорюватимуть це під час засідання Ради Безпеки ООН, запланованого на 20 квітня.