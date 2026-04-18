Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу, Зеленський попереджає про ризик втягнення Білорусі у війну
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
7:39, 18 квітня, 2026
-
У Білорусі оголосили призов офіцерів запасу на військову службу. Відповідний указ підписав Олександр Лукашенко.
Про це повідомила його пресслужба.
Згідно з документом, у 2026 році до збройних сил та органів прикордонної служби планують призвати чоловіків віком до 27 років із числа офіцерів запасу, які раніше не проходили строкову службу, службу в резерві та не мають права на відстрочку.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
У владі Білорусі заявляють, що такі заходи проводяться щороку в межах планової роботи з формування армії.
«Реалізація указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу і забезпечити підготовку мобілізаційного резерву», — йдеться у повідомленні.
Раніше, 1 квітня, під час наради з участю понад 300 військовослужбовців Лукашенко заявив, що країна готується до війни, водночас наголосивши, що Білорусь «категорично проти війни» і добре розуміє її наслідки.
— Мирного часу бути не може. Ми готуємося до війни. У цій аудиторії, і не тільки в цій, люди повинні розуміти, що ми категорично проти війни. Особливо наші офіцери, наші солдати, збройні сили. Бо ми знаємо, що таке війна, — сказав Олександр Лукашенко.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може знову намагатися втягнути Білорусь у війну проти України. За його словами, українська розвідка фіксує будівництво доріг у прикордонних районах.
— За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок, — переконаний Володимир Зеленський.
Раніше повідомлялось, що Україна порушить питання міжнародної реакції на російські обстріли. Обговорюватимуть це під час засідання Ради Безпеки ООН, запланованого на 20 квітня.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.