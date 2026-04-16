 Україна звернеться до Радбезу ООН через нові атаки РФ

Сибіга: Україна порушить питання нових російських обстрілів у Радбезі ООН

Україна порушить питання міжнародної реакції на російські обстріли під час засідання Ради Безпеки ООН, запланованого на 20 квітня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, атаки РФ, унаслідок яких постраждали понад 100 людей, потребують негайної та рішучої відповіді міжнародної спільноти, зокрема з боку Ради Безпеки ООН.

«На засіданні Ради, запланованому на понеділок, 20 квітня, на запит України, ми порушимо питання необхідності жорсткої реакції РБ ООН на державний терор з боку росії — країни, яка досі незаконно займає своє постійне місце», — заявив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС також зазначив, що попри пропозицію України продовжити «великоднє припинення вогню», Росія продовжує планувати нові атаки проти мирного населення.

Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни атакували енергетику Миколаївської області, внаслідок чого без світла залишилися Миколаїв та населені пункти Миколаївського і Баштанського районів.

Крім цього, вночі російські війська обстріляли Одесу, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Місто пережило кілька хвиль комбінованих ударів. Наразі відомо про девʼятьох загиблих та щонайменше 23 поранених.

Останні новини про: Війна в Україні

Поліція показала наслідки атаки на Миколаївщині, де постраждала родина
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни
Перші кошти з кредиту ЄС у €90 млрд спрямують на закупівлю українських дронів
Читайте також:
новини
У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни

Анна Гакман
новини
Начальник культури Миколаєва Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

Даріна Мельничук
новини
Новий менеджмент водоканалу звільнив техдиректора Тельпіса, який пропрацював на підприємстві понад 40 років

Катерина Середа
МЕДИЦИНА

Миколаївський пологовий будинок №3 передали у власність області

1 година тому

Новий менеджмент водоканалу звільнив техдиректора Тельпіса

Катерина Середа

Головне сьогодні