Сибіга: Україна порушить питання нових російських обстрілів у Радбезі ООН

Сибіга заявив, що Україна звернеться до Радбезу ООН через нові атаки РФ. Фото: МЗС України

Україна порушить питання міжнародної реакції на російські обстріли під час засідання Ради Безпеки ООН, запланованого на 20 квітня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, атаки РФ, унаслідок яких постраждали понад 100 людей, потребують негайної та рішучої відповіді міжнародної спільноти, зокрема з боку Ради Безпеки ООН.

«На засіданні Ради, запланованому на понеділок, 20 квітня, на запит України, ми порушимо питання необхідності жорсткої реакції РБ ООН на державний терор з боку росії — країни, яка досі незаконно займає своє постійне місце», — заявив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС також зазначив, що попри пропозицію України продовжити «великоднє припинення вогню», Росія продовжує планувати нові атаки проти мирного населення.

Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни атакували енергетику Миколаївської області, внаслідок чого без світла залишилися Миколаїв та населені пункти Миколаївського і Баштанського районів.

Крім цього, вночі російські війська обстріляли Одесу, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Місто пережило кілька хвиль комбінованих ударів. Наразі відомо про девʼятьох загиблих та щонайменше 23 поранених.