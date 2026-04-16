 Атака на Миколаїв 16 квітня

Через удар «Шахедами» Миколаїв і частина області залишилися без світла: енергетики вже працюють

Вранці 16 квітня російські війська атакували енергетику Миколаївської області, внаслідок чого без світла залишилися Миколаїв та населені пункти Миколаївського і Баштанського районів.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

У «Миколаївелектротранс» зазначили, що через знеструмлення електромережі внаслідок атаки «Шахедів» у місті рух громадського транспорту здійснюється лише тролейбусами з автономним ходом. У разі низького заряду вони підзаряджатимуться від генераторів.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив, що в Миколаєві відсутнє електропостачання, однак транспорт продовжує курсувати в автономному режимі. Про відновлення повноцінного руху обіцяють повідомити додатково.

Слід зазначити, що минулої доби росіяни били по Миколаївській області дронами та ракетами. Тоді постраждала родина. Двоє дорослих та 8-річна дитина перебувають у лікарні.

Останні новини про: Війна в Україні

Масована атака на Одесу: загинули 9 людей, є поранені та руйнування
На Херсонщині через атаки РФ загинули двоє людей, серед поранених діти
Двоє людей у тяжкому стані після удару дрона по авто в Херсоні
Читайте також:
новини
Миколаївська облрада поповнилась депутаткою від партії «Пропозиція»

Альона Коханчук
новини
«Погризені, поламані, побиті», — у Миколаєві мешканці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика

Анна Гакман
новини
У 2025 році до Миколаївської області повернули 30 дітей після депортації

Даріна Мельничук
новини
Миколаївщині необхідні кошти на розчищення річки Мертвовод: депутати звернуться до Кабміну

Альона Коханчук
новини
Шотландський художник проводить у Миколаєві арт-терапевтичні майстер-класи з живопису

Катерина Середа
