Через удар «Шахедами» Миколаїв і частина області залишилися без світла: енергетики вже працюють

Через удар «Шахедами» Миколаїв і частина області залишилися без світла. Ілюстраційне фото: novynarnia.com

Вранці 16 квітня російські війська атакували енергетику Миколаївської області, внаслідок чого без світла залишилися Миколаїв та населені пункти Миколаївського і Баштанського районів.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

У «Миколаївелектротранс» зазначили, що через знеструмлення електромережі внаслідок атаки «Шахедів» у місті рух громадського транспорту здійснюється лише тролейбусами з автономним ходом. У разі низького заряду вони підзаряджатимуться від генераторів.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив, що в Миколаєві відсутнє електропостачання, однак транспорт продовжує курсувати в автономному режимі. Про відновлення повноцінного руху обіцяють повідомити додатково.

Слід зазначити, що минулої доби росіяни били по Миколаївській області дронами та ракетами. Тоді постраждала родина. Двоє дорослих та 8-річна дитина перебувають у лікарні.