Російські дрони вдарили по дитячому садку в центрі Сум
- Таміла Ксьонжик
12:33, 06 травня, 2026
У центрі Сум два російські безпілотники влучили в будівлю дитячого садка.
Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар. На місці влучань уже працюють рятувальники та екстрені служби. Наразі фахівці з’ясовують, наскільки сильно пошкоджена будівля та чи є постраждалі серед людей.
У міській адміністрації наголосили, що удар прийшовся по цивільному об’єкту, і закликали жителів не покидати укриттів, оскільки атака триває.
Нагадаємо, що у ніч на 25 квітня, починаючи з 18:00 24 квітня, росіяни влаштували масовану комбіновану атаку по об'єктах критичної інфраструктури України.
