 Атака БПЛА на Суми: два дрони влучили в дитсадок у центрі міста

  6 травня , 2026 середа

Російські дрони вдарили по дитячому садку в центрі Сум

Атака БПЛА на Суми, фото з телеграм-каналу Артем КобзаренкоАтака БПЛА на Суми, фото з телеграм-каналу Артем Кобзаренко

У центрі Сум два російські безпілотники влучили в будівлю дитячого садка.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар. На місці влучань уже працюють рятувальники та екстрені служби. Наразі фахівці з’ясовують, наскільки сильно пошкоджена будівля та чи є постраждалі серед людей.

У міській адміністрації наголосили, що удар прийшовся по цивільному об’єкту, і закликали жителів не покидати укриттів, оскільки атака триває.

Нагадаємо, що у ніч на 25 квітня, починаючи з 18:00 24 квітня, росіяни влаштували масовану комбіновану атаку по об'єктах критичної інфраструктури України.

