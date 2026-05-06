 Російські обстріли Херсонської області 5 травня

На Херсонщині через обстріли РФ загинула людина, ще 10 поранені

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських атак загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення.

Про це вранці 6 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська обстрілювали житлові квартали та об’єкти соціальної інфраструктури.

Унаслідок ударів пошкоджено стільникову вежу, три багатоповерхівки, 13 приватних будинків, складське приміщення, а також автомобілі швидкої допомоги та цивільні авто.

Загалом протягом доби під обстрілами опинилися 37 населених пунктів області. Війська РФ застосовували дрони, артилерію та авіацію.

Слід зазначити, що протягом квітня цього року в Херсоні через російські атаки були поранені 238 людей, ще 20 мирних жителів загинули.

