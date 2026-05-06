Укрзалізниця встановить по країні 800 мобільних укриттів

Атака на дронів на потяг у Миколаєві 4 березня. Фото: МикВісті

Через збільшення атак на залізничну інфраструктуру «Укрзалізниця» розгортає мережу мобільних укриттів по всій Україні. Загалом планують встановити близько 800 таких захисних споруд.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Укрзалізниця виготовляє укриття власними силами на підприємствах компанії. Їх насамперед розміщують біля критично важливих об’єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де відсутні стаціонарні сховища.

У компанії зазначають, що мобільні укриття дозволяють працівникам швидко сховатися під час повітряної тривоги та захищають від уламків у разі обстрілів.

«І це не теорія — вчора таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном», — йдеться у повідомленні.

Ініціатива є частиною Плану стійкості компанії, спрямованого на забезпечення безперервного руху поїздів і підвищення безпеки працівників. За даними «Укрзалізниці», від початку року зафіксували близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.

Раніше повідомлялось, що від початку березня російські війська завдали вже 18 ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України — у середньому по шість атак на добу.