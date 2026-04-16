Масована атака на Одесу: загинули 9 людей, є поранені та руйнування
- Новини Одеси
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:00, 16 квітня, 2026
-
Вночі 16 квітня російські війська атакували Одесу, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Місто пережило кілька хвиль комбінованих ударів.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
Внаслідок обстрілів загинули девʼятеро людей. Ще щонайменше 23 людини зазнали поранень, їм надається медична допомога.
За даними ОВА, під ударами опинилися об’єкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Зокрема, пошкоджено багатоповерхові будинки, гуртожиток, складські приміщення та адміністративні будівлі. У кількох житлових будівлях вибито понад 300 вікон, зафіксовано руйнування фасадів і квартир.
У Хаджибейському районі пошкоджено житловий будинок, також руйнувань зазнав один із парків у Приморському районі міста.
Внаслідок влучань на окремих об’єктах виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Зранку зафіксовано влучання у багатоповерхівку, де частина квартир була знищена, повідомили в ДСНС. На місцях розгорнули оперативний штаб, також залучені психологи ДСНС.
Правоохоронці документують наслідки обстрілів як чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.
Пізніше в ОВА уточнили, що кількість загиблих зросла до девʼяти, а поранених — до 23 людей. Пошукові робити ще тривають.
Нагадаємо, що 14 квітня російські війська атакували південь Одеської області «Шахедами». Під ударом опинилася портова інфраструктура.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.