 Обстріл Одеси 16 квітня

Масована атака на Одесу: загинули 9 людей, є поранені та руйнування

Оновлено: додана кількість загиблих та постраждалих
Наслідки обстрілу Одеси 16 квітня. Фото: ДСНС

Вночі 16 квітня російські війська атакували Одесу, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Місто пережило кілька хвиль комбінованих ударів.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів загинули девʼятеро людей. Ще щонайменше 23 людини зазнали поранень, їм надається медична допомога.

За даними ОВА, під ударами опинилися об’єкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Зокрема, пошкоджено багатоповерхові будинки, гуртожиток, складські приміщення та адміністративні будівлі. У кількох житлових будівлях вибито понад 300 вікон, зафіксовано руйнування фасадів і квартир.

У Хаджибейському районі пошкоджено житловий будинок, також руйнувань зазнав один із парків у Приморському районі міста.

Внаслідок влучань на окремих об’єктах виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Зранку зафіксовано влучання у багатоповерхівку, де частина квартир була знищена, повідомили в ДСНС. На місцях розгорнули оперативний штаб, також залучені психологи ДСНС.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів як чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.

Пізніше в ОВА уточнили, що кількість загиблих зросла до девʼяти, а поранених — до 23 людей. Пошукові робити ще тривають.

Наслідки обстрілу Одеси 16 квітня. Фото: ДСНС
Нагадаємо, що 14 квітня російські війська атакували південь Одеської області «Шахедами». Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через атаки РФ загинули двоє людей, серед поранених діти
Двоє людей у тяжкому стані після удару дрона по авто в Херсоні
Через удар «Шахедами» Миколаїв і частина області залишилися без світла: енергетики вже працюють
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївська облрада поповнилась депутаткою від партії «Пропозиція»

Альона Коханчук
новини
«Погризені, поламані, побиті», — у Миколаєві мешканці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика

Анна Гакман
новини
У 2025 році до Миколаївської області повернули 30 дітей після депортації

Даріна Мельничук
новини
Миколаївщині необхідні кошти на розчищення річки Мертвовод: депутати звернуться до Кабміну

Альона Коханчук
новини
Шотландський художник проводить у Миколаєві арт-терапевтичні майстер-класи з живопису

Катерина Середа
